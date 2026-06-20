Cristi Chivu și oficialii lui Inter pregătesc mutările pentru sezonul viitor, după ce în stagiunea precedentă „nerazzurrii” au dominat pe plan intern.

Antrenorul român își dorește un lot capabil să producă rezultate excelente și în Champions League, dar care să o conducă pe Inter spre un nou titlu de campioană în Italia.

Chivu a găsit înlocuitorul lui Frattesi la Inter

Davide Frattesi își dorește să se despartă de Inter în această vară, pentru că a fost nemulțumit de minutele pe care le-a primit în acest sezon, mai ales pe final.

Mijlocașul italian este dorit de Nottingham Forest în Premier League, iar „nerazzurrii” s-au orientat pentru a găsi un înlocuitor.

Conform siamolaroma.it, Cristi Chivu a pus ochii pe Niccolo Pisilli de la AS Roma, dar nu va fi o mutare ușor de realizat.

Gian Piero Gasperini, antrenorul lui AS Roma, nu îl consideră pe tânărul mijlocaș italian „de vânzare”, astfel că rămâne de văzut dacă Inter o va convinge pe echipa capitolină să îl cedeze pe fotbalistul de 21 de ani.

Niccolo Pisilli a jucat 34 de meciuri în sezonul trecut pentru AS Roma și a reușit patru goluri și patru pase decisive.

30 de milioane de euro este cota mijlocașului italian născut în 2004, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

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