Planul de 100 de milioane al lui Cristi Chivu la Inter. Italienii laudă decizia care a blocat plecarea noului star

Planul de 100 de milioane al lui Cristi Chivu la Inter. Italienii laudă decizia care a blocat plecarea noului star Fotbal extern
SPORT.RO
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Gazzetta dello Sport analizează evoluția lui Pio Esposito, atacantul pe care antrenorul Cristi Chivu l-a transformat într-o piesă de bază la Inter.

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Pio EspositoInter MilanoSerie A
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Inter Milano a câștigat Serie A și Cupa Italiei în sezonul precedent, iar unul dintre cei mai importanți jucători ai sezonului a fost tânărul Pio Esposito (20 de ani).

Chivu este considerat de italieni un adevărat mentor pentru atacant. Românul a urmărit evoluția jucătorului încă de la categoria Under 14, experiența tehnicianului incluzând anterior mandate la echipele U17, U18 și U19 ale clubului milanez. În vara anului trecut, antrenorul a intervenit decisiv pentru a bloca un eventual împrumut al fotbalistului, preferând să îl păstreze în lotul primei echipe. Decizia a dat roade, Esposito reușind să marcheze 10 goluri pentru Inter de-a lungul competițiilor din stagiunea încheiată de curând.

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Revenirea după decepția de la echipa națională

Evoluțiile bune de la echipa de club au continuat și pe plan internațional, în ciuda unui moment de cumpănă. Esposito a ratat un penalty decisiv în partida contra Bosniei, greșeală care a contribuit la ratarea calificării Italiei la Campionatul Mondial. Cu toate acestea, fotbalistul a lăsat în urmă acest episod și a marcat recent de două ori în victoriile obținute în fața Luxemburgului și Greciei, sub comanda noului selecționer, Silvio Baldini.

Despre ascensiunea rapidă a colegului său a vorbit și Lautaro Martinez, căpitanul formației milaneze: „Lăsați-l în pace pe Pio, nu-l distrageți cu titluri în ziare și cu interviuri pe bandă rulantă. Veți vedea că va face bine echipei noastre și, de asemenea, naționalei Italiei”.

Încrederea acordată de Cristi Chivu și randamentul ofensiv i-au asigurat lui Esposito continuitatea la Milano. Oficialii clubului au respins mai multe oferte sosite din campionatul Angliei în perioada de iarnă, stabilind standarde care blochează orice tentativă și în campania din această vară.

„Nu îl vindem nici măcar pentru 100 de milioane”, au transmis reprezentanții conducerii lui Inter Milano.

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