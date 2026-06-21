Ofertă din Spania pentru fotbalistul debutat de Cristi Chivu la Inter: mutarea e pregătită

Ofertă din Spania pentru fotbalistul debutat de Cristi Chivu la Inter: mutarea e pregătită Fotbal extern
SPORT.RO
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Granada a pus ochii pe Issiaka Kamate, extremă care evoluează la Inter U23, și lucrează pentru a finaliza transferul.

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Inter MilanoIssiaka KamateGranada
Din articol

Ibericii au trimis o propunere oficială către formația italiană, obiectivul fiind un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru jucătorul francez.

Gruparea andaluză vine după un sezon dezamăgitor în Segunda Division, pe care l-a încheiat pe un modest loc 14. Acum, conducerea clubului caută întăriri pentru noua stagiune, iar fotbalistul legitimat la gruparea milaneză este considerat o țintă principală.

Issiaka Kamate a atras atenția la nivel înalt încă din sezonul precedent, atunci când a bifat debutul la echipa de seniori. Sub comanda lui Cristi Chivu, tânărul fotbalist a evoluat în partida din Cupa Italiei disputată împotriva celor de la Torino.

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Interes și dinspre campionatul Turciei

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, echipa din Spania nu este singura care dorește să obțină serviciile mijlocașului.

„Granada a prezentat o ofertă oficială de împrumut cu opțiune de cumpărare pentru Issiaka Kamaté, de la Inter. De asemenea, Kasimpașa și câteva cluburi italiene sunt interesate de el”, a transmis Matteo Moretto pe rețeaua X.

Turcii de la Kasimpașa și alte formații din Italia urmăresc atent situația francezului, care evaluează acum variantele pentru viitorul său. Între timp, echipa mare a lui Inter se concentrează pe pregătirile pentru viitorul meci din Serie A, programat pe 23 august 2026, contra celor de la Monza.

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