Ofertă din Spania pentru fotbalistul debutat de Cristi Chivu la Inter: mutarea e pregătită

Ibericii au trimis o propunere oficială către formația italiană, obiectivul fiind un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru jucătorul francez.
Gruparea andaluză vine după un sezon dezamăgitor în Segunda Division, pe care l-a încheiat pe un modest loc 14. Acum, conducerea clubului caută întăriri pentru noua stagiune, iar fotbalistul legitimat la gruparea milaneză este considerat o țintă principală.
Issiaka Kamate a atras atenția la nivel înalt încă din sezonul precedent, atunci când a bifat debutul la echipa de seniori. Sub comanda lui Cristi Chivu, tânărul fotbalist a evoluat în partida din Cupa Italiei disputată împotriva celor de la Torino.
Interes și dinspre campionatul Turciei
Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, echipa din Spania nu este singura care dorește să obțină serviciile mijlocașului.
„Granada a prezentat o ofertă oficială de împrumut cu opțiune de cumpărare pentru Issiaka Kamaté, de la Inter. De asemenea, Kasimpașa și câteva cluburi italiene sunt interesate de el”, a transmis Matteo Moretto pe rețeaua X.
Turcii de la Kasimpașa și alte formații din Italia urmăresc atent situația francezului, care evaluează acum variantele pentru viitorul său. Între timp, echipa mare a lui Inter se concentrează pe pregătirile pentru viitorul meci din Serie A, programat pe 23 august 2026, contra celor de la Monza.