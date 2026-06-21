Ofertă din Spania pentru fotbalistul debutat de Cristi Chivu la Inter: mutarea e pregătită

Ibericii au trimis o propunere oficială către formația italiană, obiectivul fiind un împrumut cu opțiune de cumpărare pentru jucătorul francez.

Gruparea andaluză vine după un sezon dezamăgitor în Segunda Division, pe care l-a încheiat pe un modest loc 14. Acum, conducerea clubului caută întăriri pentru noua stagiune, iar fotbalistul legitimat la gruparea milaneză este considerat o țintă principală.

Issiaka Kamate a atras atenția la nivel înalt încă din sezonul precedent, atunci când a bifat debutul la echipa de seniori. Sub comanda lui Cristi Chivu, tânărul fotbalist a evoluat în partida din Cupa Italiei disputată împotriva celor de la Torino.