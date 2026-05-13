Înaintea confruntării, Alessandro Del Piero a prefațat meciul în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro. Legenda lui Juventus și a naționalei Italiei a vorbit apreciativ la adresa lui Cristi Chivu și a României.

Alessandro Del Piero a prefațat Lazio - Inter

„Voi sta aici și sunt pregătit să mă bucur de meci. O echipă este foarte puternică, arată în încă un an forța pe care o are în atac, mijloc și chiar și în apărare.

De cealaltă parte, e clar că avem o echipă underdog în Lazio. Vin după un sezon problematic cu mai multe accidentări, dar au un mare antrenor cu o mare mândrie față de jucătorii săi. Au ajuns incredibil în această finală. Ei joacă acasă pentru că sunt la Roma, deci mă aștept la un show de zile mari.

(n.r.- dacă se aștepta să aibă Chivu un astfel de succes în primul sezon la Inter). Da și nu! Da pentru că structura clubului este solidă, echipa este foarte puternică, cea mai puternică din Italia, dar nu este ușor pentru un nou antrenor, tânăr, să performeze așa. Vreau să îi acord credit pentru că nu este ușor să conduci o echipă ca aceasta sub presiune. Foarte bună treabă!

Del Piero, despre România: „Este o țară foarte frumoasă”

(n.r.- dacă are amintiri cu jucătorii români) Sigur că am! Suntem țări foarte conectate între ele. Și sper ca România să își revină cum a fost înainte cu talente. Este o țară foarte frumoasă și, desigur, fotbaliștii români cu care am jucat am făcut lucruri nebunești împreună, dar sunt niște băieți super și îmi amintesc de ei cu un zâmbet larg”, a declarat Alessandro Del Piero, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Cristian Chivu, față în față cu un event istoric

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). „Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după „mandatul” lui Jose Mourinho.