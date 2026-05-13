Christian Vieri: „Pe Chivu îl ajută foarte mult asta!”

Fostul internațional italian Christian Vieri a vorbit înainte de meci despre parcursul lui Chivu pe banca lui Inter și consideră că experiența de jucător îl ajută decisiv.

Italianul a explicat că fostul căpitan al României a reușit să stabilizeze vestiarul și să redea încrederea unui grup puternic, dar afectat mental în sezoanele precedente.

„După cum am spus mereu, Chivu a preluat o echipă puternică, dar cu moralul la pământ… Inter a avut încredere în el și îi știa potențialul. Mi-a plăcut cum a procedat, pentru că i-a liniștit și, treptat, rănile s-au vindecat. Le-a redat încrederea că sunt o echipă puternică, le-a dat debutul la mulți tineri și a arătat că se ridică la nivelul așteptărilor. În plus, are și experiența unui fost fotbalist de top, care îl ajută foarte mult”, a spus Vieri pentru ITV.

Pentru Cristi Chivu, finala de pe Olimpico are și o încărcătură aparte. Fostul căpitan al naționalei României a jucat 11 ani în Italia și a câștigat de trei ori Coppa Italia ca fotbalist, alături de AS Roma și Inter.

Acum, românul poate intra definitiv în istoria clubului milanez. După ce a cucerit deja titlul în Serie A, Chivu are șansa să realizeze eventul cu Inter, performanță reușită ultima dată de Jose Mourinho, în urmă cu 16 ani.

Inter a ajuns în finală după dubla dramatică împotriva lui Como, în timp ce Lazio a trecut la penalty-uri de Atalanta.

Ultimul duel direct dintre cele două formații s-a disputat în Serie A, iar Inter s-a impus cu 2-0 pe Giuseppe Meazza, prin golurile marcate de Lautaro Martinez și Ange-Yoan Bonny.