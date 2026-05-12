Partida se joacă miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma și poate fi urmărită LIVE pe VOYO.

La conferința de presă oficială de dinaintea meciului, antrenorul lui Lazio a avut cuvinte de apreciere pentru tehnicianul român al lui Inter.

„A gestionat bine o echipă foarte puternică. Inter a fost cea mai bună echipă din acest sezon”, a declarat Maurizio Sarri despre Cristi Chivu.

Inter vine la Roma după un sezon excelent, în care a cucerit deja titlul în Serie A, iar acum poate realiza „dubla” campionat – Cupă. Pentru Chivu ar fi o performanță uriașă chiar în primul său sezon complet ca antrenor la nivel înalt.

„Nerazzurrii” pornesc cu prima șansă și datorită ultimului duel direct. În weekend, Inter a învins-o categoric pe Lazio, scor 3-0, în campionat.

Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: "Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta"

La conferința de presă premergătoare meciului, Cristi Chivu, antrenorul ”nerazzurrilor”, a explicat că echipa sa trebuie să fie umilă și să abordeze corect din punct de vedere mental partida, în ideea în care Inter a învins-o în weekend, în Serie A, cu 3-0 pe Lazio.

Chivu a mai sugerat, ulterior, și faptul că vrea să-și treacă în cont al doilea trofeu de când o antrenează pe Inter, după ce a câștigat deja Scudetto

”Trebuie să fim umili, trebuie să avem atitudinea corectă. Trebuie să fim conștienți de faptul că am meritat să câștigăm un trofeu în acest sezon, și anume Scudetto, dar că am meritat să ajungem și noi până în finala Coppa Italia. Vrem să onorăm asta!”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.