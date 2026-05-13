Lazio și Inter se confruntă miercuri seara pentru Coppa Italia. Finala competiției are loc pe ”Stadio Olimpico” și va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Florin Gardoș atenționează Interul lui Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”E o mare capcană în momentul de față”

Cu o oră înainte de startul meciului, pe VOYO a început și emisiunea premergătoare duelului, cu Costin Ștucan moderator și Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Cătălin Oprișan invitați.

Fostul jucător de la Southampton, Gardoș, a evidențiat că Inter poate cădea într-o capcană uriașă, în ideea în care acum patru zile formația dirijată de Cristian Chivu a învins-o în campionat pe Lazio la scor, cu 3-0.

”Ar fi bine să fie în oglindă, deși nu va fi. Asta e o mare capcană în momentul ăsta, cred eu, pentru Inter. E important ce a făcut și Cristi Chivu în zilele astea după meciul din campionat. Cred că asta e cea mai mare capcană.

Involuntar, jucătorii să creadă că meciul de cupă va fi la fel de ușor ca cel din campionat. Cel din campionat a dat această impresie, Inter a câștigat meciul la pas, zic eu, și va fi cu totul altceva”, a spus Florin Gardoș la Play On Sport.

Lazio - Inter LIVE pe VOYO în finala Coppa Italia

Lazio și Inter își dau întâlnire miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în finala Coppa Italia, competiție care a fost și este transmisă în exclusivitate în actuala stagiune pe VOYO.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.