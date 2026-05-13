Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Din acest motiv, Chivu a fost destul de criticat în Italia, multe voci importante din fotbalul italian considerând că tehnicianul român nu aduce nimic nou la Inter. Cu toate acestea, strategia lui Chivu pare că a dat roade, iar Inter a devenit campioana Italiei cu șanse să facă event-ul chiar în această seară, când se va duela cu Lazio în Coppa Italia.

Totuși, în competițiile europene, Inter nu a impresionat și a fost eliminată în play-off-ul competiției de către Bodo/Glimt. Luca Toni crede că acest lucru nu se va schimba în condițiile în care Chivu nu va veni cu un nou sistem la Inter.

”După victorie sper ca Cristian Chivu să înceapă să își schimbe ideea de joc, altfel în Europa iei bătaie. Sistemul 5-3-2 a rămas doar în Italia. Cu Bodo/Glimt iei bătaie atât în deplasare, cât și acasă. Inter joacă la cel mai înalt nivel atunci când benzile sunt la cel mai înalt nivel. Dacă îi ai pe Denzel Dumfries și Federico Dimarco într-o formă doar normală, cu 3-5-2 în Europa ești luat în râs.

Chivu voia deja să schimbe sistemul, apoi a văzut că nu vor veni jucătorii doriți. Dar acest modul a rămas doar în Italia, doar noi îl mai folosim. Cine driblează adversarul în 3-5-2? După mine, Dimarco este unul dintre cei mai buni fundași laterali din lume. Este fundaș lateral; dacă merge la FC Barcelona, va juca fundaș lateral. Cine trece de adversar unu contra unu?

Nu apărarea în trei este problema, ci faptul că nu ai jucători care să elimine adversarul din joc. Și unde trebuie să îi ai? Pe benzi. Poți schimba sistemul, dar trebuie să ai jucători care pot face diferența unu contra unu și deci jucători de bandă. Dar dacă nicio echipă din lume nu mai joacă 3-5-2... Chivu știe că 3-5-2 nu mai este viitorul. În Italia câștigi, apoi pierzi tur-retur cu Bodo. Pe termen lung nu îți aduce rezultate. Când Dimarco joacă la 60%, Inter creează mult mai greu ocazii.

Cu acest sistem, Inter nu poate face mai mult. Așa îi va fi greu să ajungă într-o altă finală de UEFA Champions League. Îl ai pe Hakan Çalhanoğlu, care este cel mai bun mijlocaș defensiv. La Bayern München nu îi văd pe Joshua Kimmich și Leon Goretzka atât de perfecți și mai tehnici decât Çalhanoglu. Inter nu joacă niciodată om la om în Europa. Inter joacă cu apărare în trei și irosește un om în spate”, a spus Luca Toni, conform fcinter1908.it.