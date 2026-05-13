Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano se duelează cu Lazio în finala Cupei Italiei în această seară, de la 22:00, LIVE pe VOYO.

TAGS:
Inter MilanoLaziocristi chivuLuca Toni
Din articol

În momentul în care Cristi Chivu a preluat-o pe Inter Milano, antrenorul român a continuat cu sistemul de 3-5-2 implementat la echipă de către Simone Inzaghi. 

Luca Toni, avertisment pentru Cristi Chivu

  • Chivu lautaro
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Din acest motiv, Chivu a fost destul de criticat în Italia, multe voci importante din fotbalul italian considerând că tehnicianul român nu aduce nimic nou la Inter. Cu toate acestea, strategia lui Chivu pare că a dat roade, iar Inter a devenit campioana Italiei cu șanse să facă event-ul chiar în această seară, când se va duela cu Lazio în Coppa Italia. 

Totuși, în competițiile europene, Inter nu a impresionat și a fost eliminată în play-off-ul competiției de către Bodo/Glimt. Luca Toni crede că acest lucru nu se va schimba în condițiile în care Chivu nu va veni cu un nou sistem la Inter. 

După victorie sper ca Cristian Chivu să înceapă să își schimbe ideea de joc, altfel în Europa iei bătaie. Sistemul 5-3-2 a rămas doar în Italia. Cu Bodo/Glimt iei bătaie atât în deplasare, cât și acasă. Inter joacă la cel mai înalt nivel atunci când benzile sunt la cel mai înalt nivel. Dacă îi ai pe Denzel Dumfries și Federico Dimarco într-o formă doar normală, cu 3-5-2 în Europa ești luat în râs.

Chivu voia deja să schimbe sistemul, apoi a văzut că nu vor veni jucătorii doriți. Dar acest modul a rămas doar în Italia, doar noi îl mai folosim. Cine driblează adversarul în 3-5-2? După mine, Dimarco este unul dintre cei mai buni fundași laterali din lume. Este fundaș lateral; dacă merge la FC Barcelona, va juca fundaș lateral. Cine trece de adversar unu contra unu?

Nu apărarea în trei este problema, ci faptul că nu ai jucători care să elimine adversarul din joc. Și unde trebuie să îi ai? Pe benzi. Poți schimba sistemul, dar trebuie să ai jucători care pot face diferența unu contra unu și deci jucători de bandă. Dar dacă nicio echipă din lume nu mai joacă 3-5-2... Chivu știe că 3-5-2 nu mai este viitorul. În Italia câștigi, apoi pierzi tur-retur cu Bodo. Pe termen lung nu îți aduce rezultate. Când Dimarco joacă la 60%, Inter creează mult mai greu ocazii. 

Cu acest sistem, Inter nu poate face mai mult. Așa îi va fi greu să ajungă într-o altă finală de UEFA Champions League. Îl ai pe Hakan Çalhanoğlu, care este cel mai bun mijlocaș defensiv. La Bayern München nu îi văd pe Joshua Kimmich și Leon Goretzka atât de perfecți și mai tehnici decât Çalhanoglu. Inter nu joacă niciodată om la om în Europa. Inter joacă cu apărare în trei și irosește un om în spate”, a spus Luca Toni, conform fcinter1908.it.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ULTIMELE STIRI
Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”
Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 99!
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 99!
ACUM: Lazio - Inter 0-0 este în direct pe VOYO | Atmosferă nebună pe ”Stadio Olimpico”
ACUM: Lazio - Inter 0-0 este în direct pe VOYO | Atmosferă nebună pe ”Stadio Olimpico”
Lens - PSG, derby pentru titlul de campioană în Ligue 1, pe VOYO acum. Start!
Lens - PSG, derby pentru titlul de campioană în Ligue 1, pe VOYO acum. Start!
Manchester City - Crystal Palace, ACUM pe VOYO! Fără Haaland și Doku, trupa lui Guardiola continuă goana după liderul Arsenal
Manchester City - Crystal Palace, ACUM pe VOYO! Fără Haaland și Doku, trupa lui Guardiola continuă goana după liderul Arsenal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 99!

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 99!

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”



Recomandarile redactiei
ACUM: Lazio - Inter 0-0 este în direct pe VOYO | Atmosferă nebună pe ”Stadio Olimpico”
ACUM: Lazio - Inter 0-0 este în direct pe VOYO | Atmosferă nebună pe ”Stadio Olimpico”
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 99!
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: ardelenii au trecut pe lângă deschiderea scorului, în minutul 99!
Ce a spus Giuseppe Marotta despre Cristi Chivu chiar înainte de finala Coppa Italia
Ce a spus Giuseppe Marotta despre Cristi Chivu chiar înainte de finala Coppa Italia
Dinamovistul Răducioiu surprinde: „Favorita mea la titlu? Țin cu ea printr-o conexiune parentală“
Dinamovistul Răducioiu surprinde: „Favorita mea la titlu? Țin cu ea printr-o conexiune parentală“
Manchester City - Crystal Palace, ACUM pe VOYO! Fără Haaland și Doku, trupa lui Guardiola continuă goana după liderul Arsenal
Manchester City - Crystal Palace, ACUM pe VOYO! Fără Haaland și Doku, trupa lui Guardiola continuă goana după liderul Arsenal
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!