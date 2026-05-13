Ce a spus Giuseppe Marotta despre Cristi Chivu chiar înainte de finala Coppa Italia

Inter se duelează cu Lazio în finala Coppa Italia în această seară, de la 22:00. După ce a devenit campion cu Inter, Chivu speră să facă event-ul.

Giuseppe Marotta a acordat un scurt interviu înainte de startul finalei din Coppa Itala. Președintele lui Inter Milano a mărturisit că este emoționat și a transmis că speră ca Cristi Chivu să își treacă în CV un nou trofeu. 

Marotta: ”Acesta este titlul lui Cristian Chivu și al echipei!”

De altfel, conducătorul lui Inter a declarat că atât Scudetto, cât și Coppa Italia, în cazul în care Inter va face event-ul, îi aparțin lui Cristi Chivu și jucătorilor. Oficialul a vorbit din nou despre încrederea pe care o are în tehnicianul român și în calitățile sale de antrenor.

O finală este întotdeauna un moment plin de emoție și răsplătește toate sacrificiile făcute. Credem în această competiție și sperăm să obținem a zecea victorie, care, metaforic vorbind, ar însemna încă o stea. Echipa este motivată exact cât trebuie.

De câțiva ani, acest grup a trecut prin victorii și înfrângeri și a crescut din punct de vedere al mentalității. Băieții au devenit bărbați și sunt capabili să joace un rol important.

Acesta este titlul lui Cristian Chivu și al echipei. Chivu a avut un rol important și a demonstrat calități care nu pot decât să se îmbunătățească. Când întâlnești echipe care joacă meciul anului, totul devine mai dificil decât de obicei”, a spus Giuseppe Marotta înaintea meciului, conform TMW.

