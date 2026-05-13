Ce a spus Giuseppe Marotta despre Cristi Chivu chiar înainte de finala Coppa Italia

Giuseppe Marotta a acordat un scurt interviu înainte de startul finalei din Coppa Itala. Președintele lui Inter Milano a mărturisit că este emoționat și a transmis că speră ca Cristi Chivu să își treacă în CV un nou trofeu.

ACUM: Lazio - Inter 0-0 este în direct pe VOYO | Atmosferă nebună pe ”Stadio Olimpico”

De altfel, conducătorul lui Inter a declarat că atât Scudetto, cât și Coppa Italia, în cazul în care Inter va face event-ul, îi aparțin lui Cristi Chivu și jucătorilor. Oficialul a vorbit din nou despre încrederea pe care o are în tehnicianul român și în calitățile sale de antrenor.

”O finală este întotdeauna un moment plin de emoție și răsplătește toate sacrificiile făcute. Credem în această competiție și sperăm să obținem a zecea victorie, care, metaforic vorbind, ar însemna încă o stea. Echipa este motivată exact cât trebuie.

De câțiva ani, acest grup a trecut prin victorii și înfrângeri și a crescut din punct de vedere al mentalității. Băieții au devenit bărbați și sunt capabili să joace un rol important.

Acesta este titlul lui Cristian Chivu și al echipei. Chivu a avut un rol important și a demonstrat calități care nu pot decât să se îmbunătățească. Când întâlnești echipe care joacă meciul anului, totul devine mai dificil decât de obicei”, a spus Giuseppe Marotta înaintea meciului, conform TMW.