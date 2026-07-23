Sezonul 2025-2026 a fost foarte slab pentru torinezi

În stagiunea trecută, Juventus Torino a terminat pe locul al șaselea în Serie A, la 18 puncte în spatele campioanei Inter Milano, ratând calificarea în Champions League. În plus, echipa a părăsit Coppa Italia în faza sferturilor de finală (0-3 cu Atalanta) și nu a reușit să se califice în optimile de finală ale Champions League (knockout phase play-offs / 2-5 și 3-2 după prelungiri cu Galatasaray).

Clubul a decis să-l păstreze pe Luciano Spalletti pe banca tehnică și existau așteptări că familia Agnelli va băga mâna adânc în buzunare pentru a realiza transferuri de marcă. Începutul perioadei de mercato i-a înfuriat însă pe fani, care nu mai așteaptă o revenire rapidă la perioada de glorie, care a adus nouă titluri consecutive de campioană în Serie A și disputarea a două finale de Champions League.

Openda și Boga - cumpărați după împrumut, Ekhator și Celik - transferurile verii

În această perioadă de mercato, torinezii i-au transferat pe Lois Openda (Leipzig / 43 mil. euro), Jeff Ekhator (Genoa / 16.4 mil. euro), Jeremie Boga (OGC Nice / 4.8 mil. euro) și Zeki Celik (AS Roma / gratis). Pentru Openda și Boga au fost plătite clauzele de transfer definitiv, după ce fusese împrumutați în sezonul trecut, Ekhator e un puști de 19 ani, care a suferit o accidentare musculară la primele antrenamente și va lipsi aproape o lună de pe gazon, iar Celik a fost lăsat să plece gratis de Roma, care mai are trei jucători pe postul de fundaș dreapta.

"Biaconerii" i-au recuperat după împrumuturi pe Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Mario (Bologna), Arthur Melo (Gremio Porto Alegre), Daniele Rugani (Fiorentina), Pedro Felipe (Sassuolo) și Jonas Rouhi (Carrarese).

De asemenea, clubul s-a despărțit de Timothy Weah (Ol. Marseille / 14.4 mil. euro), Facundo Gonzalez (Racing Santander / 2.5 mil. euro), Dusan Vlahovic, Filip Kostic (contracte încheiate) și Emil Holm (Bologna / împrumut expirat).

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