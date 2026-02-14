Jeremie Boga, aripa stânga împrumutată de Juventus de la Nice, a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă foarte grea la echipa franceză de care încă aparține.

Mărturia emoționantă a lui Jeremie Boga

Boga a devoalat că din cauza tratamentului inuman la care a fost supus de ultrașii lui Nice a petrecut de frică două luni aproape integral închis în casă.

„În fiecare dimineață sunt recunoscător că sunt aici, după ce s-a întâmplat la Nice. Fanii au fost incredibil de duri. A fost o perioadă dificilă pentru mine și familia mea.

Nu pot intra în detalii, dar am petrecut două luni închis în casă aproape tot timpul doar cu antrenorul și soția mea. A fost greu, dar sunt fericit că mi-am revenit.

Jeremie Boga: „Am slăbit puțin în prima săptămână”

Am slăbit puțin în prima săptămână pentru că nu mâncam prea mult, iar familia mea era și ea puțin îngrijorată. A fost o perioadă greu de uitat, dar vreau să merg mai departe.

M-a salvat Juventus? Da, a făcut-o! Pentru mine, a fost ca o binecuvântare”, a declarat Jeremie Boga pentru DAZN, citat de Mundo Deportivo.

Sursa traumei lui Boga

Ajuns la începutul lunii februarie la Juventus, „Bătrâna Doamnă” îl poate cumpăra definitiv pe Boga în vară de la Nice pentru cinci milioane de euro.

Pe lângă contextul unor rezultate slabe, fanii radicali ai lui Nice l-au luat în colimator pe Jeremie Boga pentru că ar fi vândut bilete pentru un meci important unor suporteri OM.

După partida Lorient - Nice 3-1, ultrașii învinșilor l-au bătut și scuipat pe Boga alături de coechipierul său Terem Moffi, împrumutat și el, însă la FC Porto.