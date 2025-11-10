Juventus Torino a investit 70 de milioane de euro în transferuri, în această vară, însă noii veniţi au reuşit doar un gol şi două pase decisive până în prezent, în sezonul 2025-2026, conform Football Italia.

Cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de Agerpres, subliniază că noul antrenor Luciano Spalletti va trebui să-i revitalizeze pe noii veniţi pe Allianz Stadium în acest sezon pentru că transferurile făcute în vară nu au justificat preţul plătit.

Ce au făcut în acest sezon nou-veniții la Juventus Torino



Internaţionalul canadian Jonathan David (foto) a marcat doar un gol şi a dat o pasă decisivă până acum în sezonul 2025-2026, în timp ce a doua pasă decisivă a fost dată de Joao Mario.

Lois Openda nu a marcat vreun gol în ultimele şapte luni, în timp ce David a găsit plasa porţii doar o singură dată, la debutul său, în Serie A, în luna august, dar de atunci au trecut 77 de zile fără să mai marcheze.

Joao Mario a început doar trei meciuri ca titular din 15 şi nu a jucat până acum un meci întreg, dar are pasa decisivă pomenită mai sus.

Pe de altă parte, Alberto Costa, care a plecat la Porto într-un schimb cu un jucător plus o diferenţă de bani, a reuşit şapte pase decisive în 15 meciuri în acest sezon.

Lois Openda a fost singurul nou transfer care a început un meci ca titular din cele trei de până acum sub comanda lui Spalletti.

La rândul său, Edon Zhegrova a jucat doar 4% din minutele posibile în mandatul antrenorului croat Igor Tudor şi 16%, până acum, sub comanda lui Spalletti, dar tehnicianul italian a confirmat că este încrezător că internaţionalul kosovar îşi va recăpăta curând forma fizică pe deplin.

