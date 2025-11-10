VIDEO Juventus horror! Ce contribuție penibilă au în acest sezon transferurile de 70 de milioane de euro din vară

Juventus horror! Ce contribuție penibilă au în acest sezon transferurile de 70 de milioane de euro din vară Serie A
Început de sezon deloc reușit pentru ”Bătrâna Doamnă” din Torino.

Juventus Torino a investit 70 de milioane de euro în transferuri, în această vară, însă noii veniţi au reuşit doar un gol şi două pase decisive până în prezent, în sezonul 2025-2026, conform Football Italia.

Cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de Agerpres, subliniază că noul antrenor Luciano Spalletti va trebui să-i revitalizeze pe noii veniţi pe Allianz Stadium în acest sezon pentru că transferurile făcute în vară nu au justificat preţul plătit.

Ce au făcut în acest sezon nou-veniții la Juventus Torino

Internaţionalul canadian Jonathan David (foto) a marcat doar un gol şi a dat o pasă decisivă până acum în sezonul 2025-2026, în timp ce a doua pasă decisivă a fost dată de Joao Mario.

Lois Openda nu a marcat vreun gol în ultimele şapte luni, în timp ce David a găsit plasa porţii doar o singură dată, la debutul său, în Serie A, în luna august, dar de atunci au trecut 77 de zile fără să mai marcheze.

Joao Mario a început doar trei meciuri ca titular din 15 şi nu a jucat până acum un meci întreg, dar are pasa decisivă pomenită mai sus.

Pe de altă parte, Alberto Costa, care a plecat la Porto într-un schimb cu un jucător plus o diferenţă de bani, a reuşit şapte pase decisive în 15 meciuri în acest sezon.

Lois Openda a fost singurul nou transfer care a început un meci ca titular din cele trei de până acum sub comanda lui Spalletti.

La rândul său, Edon Zhegrova a jucat doar 4% din minutele posibile în mandatul antrenorului croat Igor Tudor şi 16%, până acum, sub comanda lui Spalletti, dar tehnicianul italian a confirmat că este încrezător că internaţionalul kosovar îşi va recăpăta curând forma fizică pe deplin.

Juventus, 0-0 acasă cu marea rivală Torino în ultima etapă din Serie A

Clasamentul din Serie A

