Dorit de Juventus, brazilianul Alisson Becker a luat decizia finală în privința viitorului său

Recent, cotidianul La Gazzetta dello Sport a avansat ideea că portarul s-ar pregăti pentru ultimul său meci în tricoul englezilor, împotriva lui Brentford, aducând în discuție și un interes din partea lui Juventus. Zvonurile au fost însă rapid respinse de apropiații fotbalistului. Potrivit jurnaliștilor de la WinWin, Alisson nu are de gând să schimbe echipa, fiind mulțumit de situația sa actuală.

„Toate indiciile arată că el va rămâne la Liverpool, este foarte fericit la club”, a transmis o sursă din anturajul jucătorului pentru publicația menționată.