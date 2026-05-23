Dorit de Juventus, brazilianul Alisson Becker a luat decizia finală în privința viitorului său

Alisson Becker a pus capăt speculațiilor privind o despărțire de Liverpool, respingând interesul italienilor de la Juventus.

Recent, cotidianul La Gazzetta dello Sport a avansat ideea că portarul s-ar pregăti pentru ultimul său meci în tricoul englezilor, împotriva lui Brentford, aducând în discuție și un interes din partea lui Juventus. Zvonurile au fost însă rapid respinse de apropiații fotbalistului. Potrivit jurnaliștilor de la WinWin, Alisson nu are de gând să schimbe echipa, fiind mulțumit de situația sa actuală.

„Toate indiciile arată că el va rămâne la Liverpool, este foarte fericit la club”, a transmis o sursă din anturajul jucătorului pentru publicația menționată.

Clauză de prelungire activată pe Anfield

Conducerea lui Liverpool s-a asigurat deja de serviciile sud-americanului pe termen lung. Englezii au activat o opțiune de prelungire a contractului cu încă un an. Potrivit lui Ze Maria, agentul fotbalistului, această mutare îl va ține pe Alisson legat de gruparea britanică până în anul 2027.

Mai mult, un transfer la Juventus era din start complicat. Dacă ar alege să plece, brazilianul ar accepta doar o ofertă de la o grupare care participă în Liga Campionilor. Ținând cont de situația echipei italiene, o mutare la Torino ar fi fost foarte greu de realizat.

