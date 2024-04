100 de milioane de euro pentru starul care va întâlni România la EURO 2024!

Germanii se gândesc deja că belgianul poate intra în atenția cluburilor importante din Europa și i-au pus o clauză de reziliere atacantului transferat în vară de la Lens.

Astfel, dacă un club decide să-l transfere pe Openda în această vară trebuie să plătească 100 de milioane de euro. Acesta este prețul stabilit de cei de la RB Leipzig, scriu germanii de la Bild.

În 2025 se va activa o clauză de reziliere în valoare de 80 de milioane de euro pentru atacantul crescut de Club Brugge.

În acest sezon, Openda a reușit să impresioneze la RB Leipzig. A înscris de 25 de ori și a oferit șase pase decisive în 39 de partide pentru echipa sa de club, în toate competițiile.

