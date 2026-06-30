Dan Șucu se umple de bani! Juventus pregătește oferta de 15.000.000 de euro

Jeff Ekhator (19 ani), unul dintre cei mai promițători jucători ai celor de la Genoa, este foarte aproape de un transfer la Juventus, într-o afacere care s-ar putea ridica la 15 milioane de euro.

Potrivit presei din Italia, negocierile dintre cele două cluburi sunt în plină desfășurare, iar mutarea ar putea fi finalizată chiar în următoarele zile.

Juventus insistă pentru Jeff Ekhator

Sky Sport Italia anunță că Juventus încearcă să profite de nevoia celor de la Genoa de a realiza o vânzare până la închiderea exercițiului financiar. Mai mult, atacantul ar avea deja un acord de principiu cu „Bătrâna Doamnă”.