Dan Șucu se umple de bani! Juventus pregătește oferta de 15.000.000 de euro

Jeff Ekhator (19 ani), unul dintre cei mai promițători jucători ai celor de la Genoa, este foarte aproape de un transfer la Juventus, într-o afacere care s-ar putea ridica la 15 milioane de euro.
Potrivit presei din Italia, negocierile dintre cele două cluburi sunt în plină desfășurare, iar mutarea ar putea fi finalizată chiar în următoarele zile.
Juventus insistă pentru Jeff Ekhator
Sky Sport Italia anunță că Juventus încearcă să profite de nevoia celor de la Genoa de a realiza o vânzare până la închiderea exercițiului financiar. Mai mult, atacantul ar avea deja un acord de principiu cu „Bătrâna Doamnă”.
Conform sursei citate, Ekhator ar urma să semneze un contract valabil până în 2031 și să încaseze un salariu de 1,3 milioane de euro pe sezon.
Rămâne însă ca Juventus și Genoa să ajungă la un acord privind suma de transfer, formația patronată de Dan Șucu solicitând între 15 și 20 de milioane de euro.
În negocieri ar putea fi inclus și fundașul stânga austriac David Puczka, legitimat la Juventus Next Gen. În același timp, Ekhator este monitorizat și de Real Betis.
În sezonul trecut, atacantul în vârstă de 19 ani a disputat 32 de meciuri în Serie A și Cupa Italiei, reușind patru goluri, deși a fost titular în doar zece partide.
Genoa a încheiat sezonul pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte și a evitat retrogradarea. Cremonese, Verona și Pisa sunt cele trei echipe care au părăsit Serie A la finalul sezonului.