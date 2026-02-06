Atalanta s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei Italiei, după 3-0 pe teren propriu cu Juventus Torino, deţinătoarea recordului de trofee cucerite în această competiţie, 15 la număr.

Gruparea din Bergamo a deschis scorul în prima repriză, printr-un penalty transformat de Gianlucca Scamacca, după un henţ în careu comis de Bremer (27).

Gazdele şi-au dublat avantajul prin Kamaldeen Sulemana (77), iar zece minute mai târziu, Mario Pasalic a închis tabela, consfinţind calificarea Atalantei în semifinalele Coppa Italia.

Atalanta se alătură astfel echipei Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, care a a învins miercuri pe San Siro, cu scorul de 2-1, pe Torino, graţie golurilor francezilor Ange-Yoan Bonny (34) şi Andy Diouf (47).

Ultimele două partide din sferturile de finală ale Cupei Italiei, Napoli - Como şi Bologna - Lazio, se vor disputa pe 10, respectiv 11 februarie, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

Info: Agerpres