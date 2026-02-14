Atacantul ivorian a ajuns la ”Bătrâna Doamnă” la începutul lunii februarie sub formă de împrumut de la clubul din Ligue 1, iar Juventus are opțiune de cumpărare.

Jeremie Boga, dezvăluiri din perioada petrecută la Nice

Anterior, și-a petrecut doi ani și jumătate la Nice, unde se pare că nu a avut parte de o experiență tocmai plăcută.

În cele 73 de meciuri petrecute la Nice, Boga a marcat 11 goluri și a oferit nouă pase decisive, prea puțin, însă, pentru fanii francezi care l-au terorizat.

”În fiecare dimineață sunt recunoscător că sunt aici, după ce s-a întâmplat la Nice. Fanii au fost incredibil de răi. A fost o perioadă dificilă pentru mine și familia mea.

Nu pot intra în detalii, dar am petrecut două luni izolat în casă, doar cu antrenorul meu și cu soția mea. A fost greu, dar sunt fericit că mi-am revenit. Am pierdut în greutate în prima săptămână pentru că nu mâncam prea mult, iar familia mea era și ea puțin îngrijorată.

A fost o perioadă dificil de uitat, dar vreau să merg mai departe. Dacă Juventus m-a salvat? Da, m-a salvat: pentru mine, a fost ca o binecuvântare”, a spus Boga, potrivit Mundo Deportivo.

La finalul anului trecut, după o înfrângere a lui Nice cu Lorient, scor 1-3, zeci de fani nemulțumiți au mers la baza de antrenament a echipei și l-au tras la răspundere pe Boga, dar și pe Terem Moffi. Situația a degenerat, iar cei doi fotbaliști au fost jigniți, scuipați și chiar loviți de propriii suporteri.

După acest incident, așa cum a povestit chiar fotbalistul, Boga a petrecut mai mult timp în locuința sa, alături de partenera sa și de antrenorul său personal.