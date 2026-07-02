Afacerea perfectată de clubul lui Dan Șucu cu Juventus! Sumele oficiale ale tranzacției

Afacerea perfectată de clubul lui Dan Șucu cu Juventus! Sumele oficiale ale tranzacției Fotbal extern
SPORT.RO
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Gruparea din Italia patronată de omul de afaceri român a oficializat o nouă mutare.

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DinamoDavid Puczkadan sucu
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Genoa, formația la care Dan Șucu este acționar majoritar din decembrie 2024, continuă mutările pe piața transferurilor. Gruparea piemonteză a oficializat o afacere complexă.

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Dan Șucu / Foto: Getty Images.
Moment extrem de important pentru Dan Șucu / Foto: Imago Images
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Schimb de jucători și 10 milioane de euro diferență

Juventus a cedat un fundaș austriac la echipa genoveză, David Puczka, pentru suma de 6 milioane de euro. Banii urmează să fie achitați de clubul lui Dan Șucu eșalonat. Concomitent, fosta campioană l-a achiziționat cu titlu definitiv de la Genoa pe atacantul Jeff Osayuki Ekhator, tranzacție pentru care s-a agreat o sumă fixă de 16 milioane de euro.

„Juventus Football Club S.p.A. comunică atingerea unui acord cu societatea Genoa CFC pentru cedarea cu titlu definitiv a drepturilor asupra fotbalistului David Puczka, în schimbul a 6 milioane de euro, plătibili în trei ani financiari”, a transmis Juventus prin intermediul unui comunicat oficial.

Diferența de preț dintre cei doi jucători va fi acoperită de gruparea din Torino. „Cele două operațiuni menționate mai sus implică o diferență de plată care îi va reveni lui Juventus - bazată pe diferențialul sumelor fixe - de aproximativ 10 milioane de euro. [...] Evaluările privind înregistrarea contabilă a acestor operațiuni vor fi finalizate pentru Raportul Financiar Anual la 30 iunie 2026”, au mai explicat oficialii clubului.

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