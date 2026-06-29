Muharemovic îi poate bloca transferul lui Drăgușin

Juventus începe să se miște pe piața transferurilor. În această perioadă de mercato, "bianconerii" au plătit pentru mutările definitive ale lui Luis Openda (Leipzig / 43 mil. euro) și Jeremie Boga (Nice / 5 mil. euro) și i-a recuperat după împrumuturi pe Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Mario (Bologna), Arthur Melo (Gremio), Daniele Rugani (Fiorentina), Brando Moruzzi (Empoli), Giovanni Daffara (Avellino), Pedro Felipe (Sassuolo), Alessandro Sersanti (Modena), Tommaso Mancini (Virtus Verona), Emanuele Pecorino (Sudtirol), Alessandro Pietrelli (Venezia), Ivano Srdoc (Siroki Brijeg), Alessio Vacca (Dolomiti Bellunesi) și Jonas Rouhi (Carrarese). De asemenea, torinezii i-au cedat pe Timothy Weah (Marseille / 14.5 mil. euro), Facundo Gonzalez (Racing Santander / 2 mil. euro), Dușan Vlahovic, Filip Kostic (contracte încheiate) și Emil Holm (Bologna / împrumut expirat).

În ultimele zile, oficialii clubului s-au aflat în negocieri complexe pentru aducerea lui Randal Kolo Muani (27 de ani / atacant central), în schimbul căruia PSG vrea cel puțin 40 de milioane de euro, o sumă considerată prea mare de Juventus, și Tarik Muharemovic (fundaș central). Bosniacul este în lotul Bosniei pentru Mondialul de pe continentul american și are șanse mari să revină la clubul cu care a fost sub contract timp de trei ani, dar nu a apucat să debuteze la prima echipă.

În stagiunea trecută, acesta a bifat 33 de meciuri și 2 goluri în toate competițiile pentru Sassuolo. Juventus păstrează o participație de 50% în viitoarea sa revânzare, putând înjumătății astfel suma de transfer cerută de Sassuolo, 30 de milioane de euro, iar un eventual schimb cu Rugani sau Pedro Felipe poate duce cheltuiala aproape de zero. Aducerea lui Muharemovic poate însemna închiderea tratativelor cu Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin.

De origine bosniacă, născut în Slovenia, crescut în Austria, consacrat în Italia

Tarik Muharemovic (23 de ani / 192 cm) este născut la Ljubljana (Slovenia) din părinți de origine bosniacă, dar a copilărit în Austria, formându-se ca jucător la academiile cluburilor Austria Karnten, Austria Klagenfurt și Wolfsberger AC, între 2009 și 2020. La nivel de seniori a evoluat pentru Wolfsberger AC II (2020), Wolfsberger AC (2021), Juventus Next Gen (2021-2024) și Sassuolo (2024-2026).

Are 16 selecții și 1 gol pentru naționala din Bosnia și Herțegovina, cu care a reușit o calificare istorică la CM 2026, iar în palmares are o promovare în Serie A cu Sassuolo (2025). Joacă ca fundaș central și este cotat la 25 de milioane de euro. Fratele său, Kenan (20 de ani / Rapid Viena) și verișorii Vahid (30 de ani / SK Treibach) și Alen (33 de ani / SV Kraig) sunt tot fotbaliști.

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