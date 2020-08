A uitat de Champions League! :) Cristiano Ronaldo profita de vacanta si se relaxeaza cu Georgina: cum au fost surprinsi cei doi

Cristiano Ronaldo a intrat oficial in vacanta, dupa ce Juventus a fost eliminata din optimile Champions League.

Cristiano Ronaldo reusea sa inscrie o dubla in urma cu doua zile in victoria lui Juventus cu Lyon, scor 2-1. In ciuda golurilor marcate de el, torinezii au ratat calificarea in sferturile Champions League si antrenorul Maurizio Sarri a fost demis.

Sezonul 2020 - 2021 din Serie A este programat sa inceapa pe 19 septembrie, iar Ronaldo se poate bucura de o buna perioada de vacanta.

Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano, a postat o poza cu ei in timp ce stau la plaja pe doua sezlonguri.

Fotografia a strans aproape 2 milioane de aprecieri in 3 ore.