EXCLUSIV WWW.SPORT.RO: Jucatorul de 20 de milioane REFUZAT in Liga 1! Cerea salariu 5 000 de euro pe luna! Teapa COLOSALA pe care a luat-o clubul

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare.



Norocul are rol principal in acest spectacol al mutarilor de colo-colo. Astazi, despre INSPIRATIE sau lipsa ei intr-o poveste care leaga istoria unui club de traditie de alegerile facute in birouri.

Iarna, 2012. La Ploiesti, managerul general al Petrolului, Vivi Rachita anunta schimbari importante in lot. Tinta este salvarea de la retrogradare. "Revolutia" prinde contur dupa o idee noua: Rachita cauta fotbalisti straini, apropiati ligilor europene importante. Astfel apar la echipa Mustivar, Boudjemaa, Osiako sau Zerka. Managerul Petrolului ii acorda incredere si unui atacant tunisian refuzat la probe de Astra - Hamza Younes. Ultimul venit e propunerea unui inventiv agent francez cu origini in Romania, Mihai Joita care incearca sa sparga monopolul portughez in zona achizitiilor de jucatori straini.

INSPIRATIA lui Rachita ce-i ofera un cec in alb lui Hamza isi arata imediat roadele - tunisianul reuseste 12 goluri in

13 partide si devine idolul tribunei in returul care hotaraste ca Petrolul va continua in Liga I.

Vara, 2013. La Ploiesti se fac planuri de cupe europene - Petrolul a castigat Cupa Romaniei si are ambitii mari. Antrenorul Contra si managerul Nicolae pun la cale lista achizitiilor. Vanzarea lui Bokila in Rusia deschide discutiile despre un nou atacant. Mihai Joita, agentul golgeterului Hamza, are pregatita o noua propunere - tanarul camerunez Karl Brillant Toko Ekambi, jucatorul modestei Paris FC, accepta sa vina la Petrolul daca i se ofera 5000 de euro net pe luna. Contra si Nicolae cad de acord pentru o alta optiune - portughezul Camara soseste la Ploiesti pentru un salariu dublu, 10 000 euro net pe luna. Alegerea nu are efect - fara gol marcat pana in ultima etapa a campionatului, Camara isi incheie aventura la Petrolul dupa un sezon, acelasi in care Brillant Toko Ekambi impresioneaza cu 14 reusite in 27 de meciuri fiind cumparat pentru 400 000 de euro de Sochaux. LIPSA de pricepere si INSPIRATIE a staff-ului loveste, din nou - Contra si Nicolae decid repatrierea "briliantului" Adrian Mutu.

Entuziasmul este general, 10 000 de fani iau cu asalt stadionul la prezentarea oficiala, dar Mutu aduna opt luni la Ploiesti fara vreun trofeu chiar daca primeste aproximativ 700 000 de euro. E inceputul SFARSITULUI pentru echipa patronului Dan Capra - Petrolul intra in insolventa si ,la finalul sezonului 2015/2016, retrogradarea conduce la faliment. Tot atunci, Brillant Toko Ekambi face pasul catre Ligue I - Angers plateste 1,25 milioane de euro la Sochaux pentru tanarul atacant camerunez. Steaua sa norocoasa continua sa straluceasca. Un sezon impresionant, 2017/2018, cu 17 goluri in 37 de meciuri, ii deschide lui Toko Ekambi drumul spre Primera Division - Villareal il cumpara de la Angers pentru aproape 20 de milioane de euro. Finalul povestii unui fotbalist de succes care ar fi putut ajunge in Liga I e inca departe....