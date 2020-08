Dupa ce a egalat la 1 din penalty in prima repriza, Cristiano a facut 2-1 cu un gol mondial in minutul 60 al meciului cu Lyon!

Ronaldo a primit la 23 de metri, lateral dreapta si a tras superb cu piciorul stang! Mingea a lovit usor bara si a intrat in poarta lui Lopes, surprins de solutia aleasa de Cristiano!



Ronaldo is dragging them through another tie Juve don’t deserve him pic.twitter.com/i3M8kMU7LB