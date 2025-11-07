Românul a plecat în Franța cu gândul să facă țara mândră

Fostul handbalist Bogdan Voina (46 de ani) a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre cariera sa în sportul care l-a făcut cunoscut, dar a rememorat și momentul care i-a estompat cariera în emisiunea moderată de Andru Nenciu.

Fostul jucător al Stelei și al naționalei României a punctat câteva momente din perioada petrecută în Franța și a dezvăluit cum a început totul în țara ”Hexagonului”, plecând de la o vârstă fragedă, acolo unde tatăl său, Radu Voina, și-a găsit echipă.

Bogdan Voina, amintiri din perioada petrecută în Franța

A vrut să le demonstreze francezilor că românii pot performa și sunt dornici să ajungă la un nivel ridicat, încă din copilărie fiind motivat să reușească și să îl facă pe tatăl său mândru.

”Experiența mea din Franța înseamnă multe lucruri din ce sunt azi. A fost un moment delicat, pentru că nu mi-am dorit, dar acestea au fost vremurile și oportunitățile. Tata s-a dus să antreneze în Franța, într-un fel sau altul și pentru noi, pentru că a vrut să ne dea o educație diferită, să ne deschidă un orizont, chiar dacă el nu ne-a spus asta la acel moment.

Cu siguranță, după ce au trecut anii, clar și la asta s-a gândit. Noi am plecat în Franța în 1991, eu aveam 12 ani. Evident, la acel moment, după Revoluție, la noi era o situație destul de drăguță din punctul meu de vedere.

Am mers într-un sistem pe care nu îl cunoșteam, era totul nou, nu știam franceza. A trebuit să mă descurc, să mă adaptez sistemului, să dovedesc că sunt român și că sunt mândru că sunt român.

Eram obsedat de acest lucru, pentru că noi nu aveam o imagine prea bună. Am făcut tot posibilul ca francezii să ne vadă diferit, la nivelul meu, evident! La nivelul colegilor și al anturajului pe care îl aveam.

Am stat câțiva ani acolo, am dat și Bacalaureatul, am făcut și o facultate, ASE-ul de acolo, și am făcut un master în marketing sportiv. Exact când am terminat și facultatea, pentru că făceam în același timp și handbal, m-a sunat Vasile Stîngă să mă întrebe dacă vreau să vin la Steaua. Nu am ezitat, era un vis pentru mine, voiam să se întâmple. Nu am ezitat, chiar dacă venirea mea a fost deloc sigură la acel moment.

E bine că am venit la Steaua, pentru că în acel an am și câștigat acea cupă europeană, Cupa Challenge, contra portughezilor de la Horta”, a spus Bogdan Voina în emisiunea Poveștile Sport.ro.

