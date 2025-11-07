Paris FC și Rennes se întâlnesc vineri seară, de la 21:45, pe Stade Jean-Bouin, într-un meci ce poate fi urmărit în exclusivitate pe VOYO în România și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Paris FC vine după o victorie uriașă în deplasare, 1-0 pe terenul lui AS Monaco. Parizienii au marcat în fiecare dintre ultimele 10 meciuri de campionat!

Chiar și așa, Paris FC are probleme în meciurile de acasă. Echipa a pierdut două dintre partidele disputate pe propriul teren și a cedat puncte în trei din ultimele patru confruntări pe „Jean-Bouin”.

Paris FC - Rennes, exclusiv pe VOYO de la 21:45!

De partea cealaltă, Rennes pare să fi ieșit dintr-o perioadă critică. După șase înfrângeri consecutive în campionat, succesul clar cu Strasbourg, scor 4-1, a venit ca o gură de aer. Totuși, Rennes are o mare problemă în deplasare. Nu a mai câștigat în ultimele opt meciuri jucate pe teren străin și a primit minimum două goluri în șapte dintre acestea. Paris FC - Rennes începe la ora 21:45 și se vede LIVE, exclusiv pe VOYO, și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

