LIVE de la ora 17:30 pe Pro Arena și VOYO, CS Dinamo București și Minaur Baia Mare se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 7 din Liga Zimbrilor.

Meciul se joacă în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Gameday🔥

Astăzi la ora 17:30 găzduim Minaur Baia Mare în cadrul etapei cu numărul 7 din Liga Zimbrilor⚔️

Ultima confruntare împotriva băimărenilor a avut loc în finala Supercupei României, meci în care ne-am impus cu 32-24🔝”, a postat pagina CS Dinamo Handbal.

Ultimele confruntări dintre Dinamo și Minaur



22/08/2025 CS Minaur Baia Mare 24:32 CS Dinamo București

17/05/2025 CS Minaur Baia Mare 33:26 CS Dinamo București

11/04/2025 CS Dinamo București 34:23 CS Minaur Baia Mare

08/12/2024 CS Dinamo București 31:26 CS Minaur Baia Mare

25/08/2024 CS Minaur Baia Mare 29:37 CS Dinamo București

(info: FRH)



Clasamentul din Liga Zimbrilor

