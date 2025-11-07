VIDEO EXCLUSIV Dinamo - Minaur Baia Mare, LIVE din Liga Zimbrilor pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30

Dinamo - Minaur Baia Mare, LIVE din Liga Zimbrilor pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30 Handbal
Alexandru Hațieganu
”Dulăii” nu au început deloc bine în actualul sezon.

Dinamocs dinamo bucurestiMinaur Baia MareLiga Zimbrilorsala dinamo
LIVE de la ora 17:30 pe Pro Arena și VOYO, CS Dinamo București și Minaur Baia Mare se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 7 din Liga Zimbrilor.

Meciul se joacă în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Gameday🔥

Astăzi la ora 17:30 găzduim Minaur Baia Mare în cadrul etapei cu numărul 7 din Liga Zimbrilor⚔️

Ultima confruntare împotriva băimărenilor a avut loc în finala Supercupei României, meci în care ne-am impus cu 32-24🔝, a postat pagina CS Dinamo Handbal.

Ultimele confruntări dintre Dinamo și Minaur

22/08/2025 CS Minaur Baia Mare 24:32 CS Dinamo București

17/05/2025 CS Minaur Baia Mare 33:26 CS Dinamo București

11/04/2025 CS Dinamo București 34:23 CS Minaur Baia Mare

08/12/2024 CS Dinamo București 31:26 CS Minaur Baia Mare

25/08/2024 CS Minaur Baia Mare 29:37 CS Dinamo București 

(info: FRH)

Clasamentul din Liga Zimbrilor

Dinamo - Minaur 32-24 în finala Supercupei României 2025

VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
