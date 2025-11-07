Cele două formații se vor duela vineri, 7 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul din Ovidiu, în cadrul etapei #16 din Superliga României.



Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe pagina de Facebook Sport.ro, cât și în aplicația oficială Sport.ro, disponibilă pe Android și iOS.



Farul Constanța - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro



FC Botoșani este lider în Superliga României cu 32 puncte după 15 meciuri. Moldovenii se pot lăuda cu 9 victorii, cinci remize și doar o înfrângere. Echipa patronată de Valeriu Iftime este la egalitate cu locul secund ocupat de Rapid București.



La poli opuși, Farul Constanța ocupă locul #7 la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, ocupanta locului 6, ambele cu 22 de puncte. O eventuală victorie ar putea trimite „marinarii” pe loc de play-off.

