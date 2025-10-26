Bogdan Voina a câștigat Cupa Challenge alături de Steaua București, dar mărturisește, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că nu a avut doar avantaje prin statutul de fiu al marelui handbalist, Radu Voina.

Campion mondial cu România, 1974, Radu Voina a atins performanțe care nu au putut fi replicate de fiul său, Bogdan Voina.

Bogdan Voina, despre cariera de handbalist: „Nu știu ce a fost în capul nostru.”

Vorbind despre alegerea de a-i călca pe urme tatălui său, Bogdan Voina a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că nu o regretă, dar că a resimțit presiune în mod constant.

„Dacă o să întrebăm zece persoane, toți o să spună că am avut doar avantaje. Îți spun contrariul. Tot timpul am avut de plătit polițe, asta simt eu.



Nu am absolut nici cea mai mică frustrare, din toate experiențele pe care le-am avut. Așa cum vorbeam cu cel mai vechi prieten al meu, Tudor Mihăiță, nu știu ce a fost în capul nostru, să ne alegem aceeași meserie ca meseria părinților noștri, care sunt niște zei în meseria lor și, evident, este foarte greu să îi depășești.