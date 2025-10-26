VIDEO EXCLUSIV „Nu știu ce a fost în capul meu” Bogdan Voina, dezvăluiri despre tatăl Radu Voina și cariera în handbal, la Poveștile Sport.ro

&bdquo;Nu știu ce a fost &icirc;n capul meu&rdquo; Bogdan Voina, dezvăluiri despre tatăl Radu Voina și cariera &icirc;n handbal, la Poveștile Sport.ro Handbal Bogdan voina moment gruia
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bogdan Voina, la Poveștile Sport.ro, despre avantajele și dezavantajele de a avea un tată atât de faimos în lumea handbalului.

TAGS:
Bogdan VoinaRadu VoinaPoveștile sport.roHandbal Masculin
Din articol

Bogdan Voina a câștigat Cupa Challenge alături de Steaua București, dar mărturisește, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că nu a avut doar avantaje prin statutul de fiu al marelui handbalist, Radu Voina.

Campion mondial cu România, 1974, Radu Voina a atins performanțe care nu au putut fi replicate de fiul său, Bogdan Voina.

Bogdan Voina, despre cariera de handbalist: „Nu știu ce a fost în capul nostru.”

Vorbind despre alegerea de a-i călca pe urme tatălui său, Bogdan Voina a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că nu o regretă, dar că a resimțit presiune în mod constant.

„Dacă o să întrebăm zece persoane, toți o să spună că am avut doar avantaje. Îți spun contrariul. Tot timpul am avut de plătit polițe, asta simt eu.

Nu am absolut nici cea mai mică frustrare, din toate experiențele pe care le-am avut. Așa cum vorbeam cu cel mai vechi prieten al meu, Tudor Mihăiță, nu știu ce a fost în capul nostru, să ne alegem aceeași meserie ca meseria părinților noștri, care sunt niște zei în meseria lor și, evident, este foarte greu să îi depășești.

„Eu toată viața o să fiu băiatul lui Radu Voina.”

Eu toată viața o să fiu băiatul lui Radu Voina, nu o să fiu niciodată Bogdan Voina. A fost tot timpul în mine o mândrie, dar, în același timp, și o presiune, pentru că mi-am dorit mereu mai mult.

La un moment dat, handbalul s-a dezvoltat, a devenit mult mai fizic, mult mai rapid. Nu avem cum să comparăm handbalul practicat de tatăl meu cu handbalul practicat în perioada mea.

Eu am făcut tot ce am putut mai bine și cred că mi-am încheiat cariera fără vreun regret,” a declarat Bogdan Voina, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Bogdan Voina

  • Bogdan voina emisiune 02
×
Bogdan voina moment gruia
Pov sport radu voina 29163324
Bogdan Voina, susținut de legendele handbalului în lupta pentru FRH. "Toată lumea vrea schimbarea și ea se va întâmpla!" 
ÎNAPOI LA ARTICOL

În prezent, Bogdan Voina comentează la Pro Arena și VOYO meciurile campionatelor interne de handbal.

Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Bogdan Voina!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ULTIMELE STIRI
Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite &icirc;n urma absenței anunțate la Cupa Davis
Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite în urma absenței anunțate la Cupa Davis
VOYO | PSG, victorie categorică &icirc;n fața lui Brest! Lens a &icirc;nvins-o pe Marseille. Monaco a trecut de Toulouse
VOYO | PSG, victorie categorică în fața lui Brest! Lens a învins-o pe Marseille. Monaco a trecut de Toulouse
Camora, interviu șocant, cu lacrimi &icirc;n ochi: &bdquo;Să ne fie rușine! Dacă vom continua așa...&ldquo;
Camora, interviu șocant, cu lacrimi în ochi: „Să ne fie rușine! Dacă vom continua așa...“
VOYO | Brentford - Liverpool 3-2! Continuă criza. Cormoranii ajung la patru &icirc;nfr&acirc;ngeri consecutive
VOYO | Brentford - Liverpool 3-2! Continuă criza. "Cormoranii" ajung la patru înfrângeri consecutive
CFR, la păm&acirc;nt, declanșează starea de urgență: &bdquo;Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!&ldquo;
CFR, la pământ, declanșează starea de urgență: „Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Dynamite Fighting Show | Tolea l-a &icirc;nvins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a &bdquo;cruțat&rdquo;: &bdquo;De aia a scăpat de knockout&rdquo;

Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, &icirc;nainte de numirea lui Bergodi: &rdquo;Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!&rdquo;

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, înainte de numirea lui Bergodi: ”Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Napoli &ndash; Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată

Napoli – Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată



Recomandarile redactiei
Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite &icirc;n urma absenței anunțate la Cupa Davis
Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite în urma absenței anunțate la Cupa Davis
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Camora, interviu șocant, cu lacrimi &icirc;n ochi: &bdquo;Să ne fie rușine! Dacă vom continua așa...&ldquo;
Camora, interviu șocant, cu lacrimi în ochi: „Să ne fie rușine! Dacă vom continua așa...“
CFR, la păm&acirc;nt, declanșează starea de urgență: &bdquo;Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!&ldquo;
CFR, la pământ, declanșează starea de urgență: „Rușinos! De acum, ăsta e obiectivul!“
Antonio Conte, replică tăioasă pentru președintele lui Inter: Echipele mari nu caută alibiuri! Subminezi antrenorul!
Antonio Conte, replică tăioasă pentru președintele lui Inter: "Echipele mari nu caută alibiuri! Subminezi antrenorul!"
Alte subiecte de interes
Accidentarea care &icirc;l b&acirc;ntuie pe fostul handbalist, Bogdan Voina, la 17 ani de la momentul cumplit
Accidentarea care îl bântuie pe fostul handbalist, Bogdan Voina, la 17 ani de la momentul cumplit
Bogdan Voina e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Perioada Steaua și &icirc;nt&acirc;lnirea cu un mare portar al lumii
Bogdan Voina e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Perioada Steaua și întâlnirea cu un mare portar al lumii
Legendarul Radu Voina știe ce i-a lipsit Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cehia (31-30), din manșa tur a barajului pentru CM 2025
Legendarul Radu Voina știe ce i-a lipsit României în meciul cu Cehia (31-30), din manșa tur a barajului pentru CM 2025
50 de ani de la c&acirc;ştigarea ultimului titlu de campioană mondială de către naționala Rom&acirc;niei! Ștefan Birtalan, Cristian Gațu, Ghiță Licu, Radu Voina...
50 de ani de la câştigarea ultimului titlu de campioană mondială de către naționala României! Ștefan Birtalan, Cristian Gațu, Ghiță Licu, Radu Voina...
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!