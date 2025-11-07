Meciul se joacă pe Cluj Arena, de la ora 18:00, și va fi transmis LIVE TEXT pe Sport.ro.

Deși pornește clar cu șansa a doua, Metaloglobus vine la Cluj cu moral. Echipa lui Mihai Teja a reușit în acest sezon două rezultate care au surprins toată țara: 0-0 cu Universitatea Craiova și 2-1 cu FCSB. Acum, întrebarea este simplă: mai poate Teja să facă o minune?

Ardelenii se află pe locul 11, cu 4 victorii, 5 egaluri și 6 înfrângeri, însă suferă pe teren propriu. „U” nu a câștigat niciun meci la Cluj Arena în acest sezon, cu patru remize, trei înfrângeri și doar patru goluri marcate în fața propriilor suporteri.

Metaloglobus e pe locul 16, cu doar un singur succes în 15 etape și cel mai slab golaveraj din campionat (12-30).

În ultimele cinci confruntări directe, „U” Cluj s-a impus de 3 ori, Metaloglobus a câștigat o dată și o partidă s-a terminat la egalitate. Cel mai recent duel, din iulie, s-a încheiat cu 4-1 pentru „U”.

