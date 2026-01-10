Stoica, o ''jucătoare de mare perspectivă, care are experienţă la cel mai înalt nivel competiţional, componentă a lotului naţional al României şi un nume care va fi tot mai prezent în handbalul european'' , a semnat un contract pe o perioadă de doi ani, valabil din vară.

Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat, vineri, pe pagina sa de Facebook, transferul tinerei jucătoare Ştefania Stoica (22 ani) , care evoluează în prezent la Gloria Bistriţa.

Interul stânga şi-a început cariera sportivă la o vârstă fragedă, luând contact cu nenumărate discipline sportive, însă s-a axat pe handbal şi a fost remarcată chiar de la bun început, prin talia şi detenta sa. Ulterior, a confirmat, fapt ceea ce propulsat-o la nivel de seniorat şi a avut prilejul să activeze pentru cluburi importante din Liga Florilor, printre care CSM Bucureşti, CS Rapid Bucureşti şi CS Gloria Bistriţa.



La nivel internaţional, talentata sportivă a devenit rapid o piesă importantă a naţionalei României, în urma selecţiei efectuate chiar de Florentin Pera pentru Campionatul European din 2024. În cadrul acestui turneu a evoluat în toate partidele naţionalei, reuşind să înscrie 17 goluri. În plus, Ştefania Stoica are experienţă în Liga Campionilor, fiindcă a jucat anterior pentru CSM Bucureşti sau Rapid Bucureşti, iar în acest sezon pentru Gloria Bistriţa, scrie Agerpres.



''Sunt nerăbdătoare să lupt pentru această echipă. Îmi doresc ca, înainte de toate, să devenim o familie pe teren şi în afara lui, fiindcă acesta este secretul oricărui succes'', a declarat Stoica, la semnarea contractului.



Acesta este al cincilea transfer pentru sezonul viitor anunţat de SCM, după extrema dreaptă olandeză Sara Dekker (24 ani), de la Team Esbjerg, interul dreapta francez Marie-Helene Sajka (OGC Nice Côte d'Azur Handball), interul stânga norvegian Emilie Hegh Arntzen (Ikast Handbold) şi centrul francez Grace Zaadi (Krim Ljubljana), care au semnat şi ele până în 2028.



La începutul lunii decembrie, SCM Râmnicu Vâlcea a mai efectuat un transfer, cu efect imediat, cel al portarului croat Gabrijela Bartulovic (DVSC Debrecen).

Totodată, SCM a confirmat că la finalul sezonului de va despărţi de centrul Rebeca Necula.

VIDEO Reportaj Sport.ro cu Ștefania Stoica

