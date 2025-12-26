FOTO Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor! Liga Florilor se vede pe Pro Arena și VOYO

Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor! Liga Florilor se vede pe Pro Arena și VOYO
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.

Handbalista Marie-Helene Sajka a semnat un contract valabil în sezoanele 2026-2028 cu formaţia SCM Râmnicu Vâlcea. Sajka este şi componentă a naţionalei Franţei, medaliată cu bronz mondial în această lună, şi vine de la OCG Nice.

Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor!

Sajka evoluează pe postul de inter dreapta, are 1.85 metri şi 28 de ani. Este medaliată cu bronz la Campionatul Mondial din această lună.

La nivel de club a mai jucat la Metz Handball, Paris 92, Nykøbing Falster HK şi Neptunes de Nantes.

”Este o jucătoare cu o aruncare puternică care preferă aruncările de la distanţă şi este foarte activă în apărare. Sportiva ne-a împărtăşit faptul că îşi pune mereu echipa pe primul loc şi luptă pentru grup, cu obiectivul de a obţine cele mai bune rezultate. În afara terenului, studiază pentru a deveni profesoară de limba franceză şi este pasionată de învăţarea limbilor străine. Se caracterizează ca fiind o fire deschisă, sociabilă, căreia îi place să petreacă timp cu prietenii şi familia. De asemenea urmăreşte baschetul, în special echipa logodnicului ei, se bucură de muzică, iubeşte pisicile şi lectura, în special pe plajă”, transmite SCM Râmnicu Vâlcea.

La rândul său, handbalista care va sosi la Râmnicu Vâlcea din vara lui 2026, a precizat după semnarea contractului:

”Aştept cu încredere noul sezon să joac pentru Vâlcea. Cunosc atmosfera creată de fani în arenă doarece am jucat acolo în urmă cu trei ani, motiv pentru care vreau să-i cunosc, astfel voi încerca să învăţ limba română pentru o adaptare rapidă”.

Ce a remarcat Constantin Din la naționala României. Mondialul, dătător de speranțe?
Cristina Neagu, necruțătoare după locul 9 ocupat de România la Mondial: „Am bătut nişte echipe care nu spun mai nimic"
Crina Pintea și vedeta care a exasperat-o. "Mi-a rămas mult timp în minte, era și în perioada în care apăra foarte bine"
Bayern Munchen cere un preț redus, dar jucătorul nu vrea să plece!
Ce lovitură a dat Lens! A transferat un internațional de la RB Leipzig. Ligue 1 se vede pe VOYO
Universitatea Cluj dă asaltul! Cu cine joacă trei amicale în Belek
1.000.000€ pentru Nikita Stoinov!
Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri din lume! Locul de vis ocupat în clasamentul pe 2025
Erling Haaland, răspuns genial pentru Pep Guardiola: "Totul este în regulă"
Alexandru Musi, la final de 2025: „E cea mai mare realizare". În ce costum se va îmbrăca dacă Dinamo va câștiga titlul
Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: "O sumă de neimaginat"

Nicolae Stanciu n-a stat pe gânduri: "El e cel mai bun antrenor pe care l-am avut în carieră"

Cristi Chivu i-ar putea întinde o mână de ajutor FCSB-ului în această iarnă. Fotbalistul dorit de Inter

Cristi Chivu domină Italia! Românul încheie anul cu cea mai mare notă dintre toți antrenorii din Serie A

„Vrea să plece cât de repede se poate!" Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: „Situația e precară"

Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri



1.000.000€ pentru Nikita Stoinov!
Attila Hadnagy vede o absență mare în play-off-ul din Superligă: "Nu cred că vor fi acolo"
Alexandru Musi, la final de 2025: „E cea mai mare realizare". În ce costum se va îmbrăca dacă Dinamo va câștiga titlul
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri
Erling Haaland, răspuns genial pentru Pep Guardiola: "Totul este în regulă"
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor
SCM Râmnicu Vâlcea a dat o lovitură importantă. Anunțul făcut de clubul din Liga Florilor
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, „telegramă" de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Surpriză în ultima etapă din Liga Florilor! Ce a făcut Rapid + Cum arată clasamentul final 
Surpriză uriașă la handbal! Cu Neagu în teren, CSM București a remizat pe teren propriu. Ce s-a întâmplat cu Dunărea Brăila
Regizorul Stere Gulea: „Doar 30% dintre români au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic"

Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile în care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități

