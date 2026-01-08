Echipa SCM Rm. Vâlcea a anunţat, miercuri, transferul handbalistei franceze Grace Zaadi, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Contractul este valabil în perioada 2026-2028.



Campioană europeană, mondială şi olimpică, Grace Zaadi (32 de ani) joacă pe postul de centru şi vine de la Krim Ljubljana.



În carieră a mai evoluat la cluburi de top, între care Metz Handball sau Rostov Don, iar în România a câştigat titlul cu CSM Bucureşti.



Pentru naţionala Franţei a bifat peste 200 de selecţii, cu peste 400 de goluri marcate.



”Sunt foarte fericită să mă alătur acestei club cu o bogată istorie, cu speranţa că vom continua să scrie istorie împreună. Sunt nerăbdătoare să colaborez cu toată lumea, fiindcă avem de îndeplinit obiectivele stabilite. Totodat, abia aştept să întâlnesc fanii roş-albaştri. Ne vedem foarte curând”, a declarat Zaadi după semnarea contractului.



Transferul handbalistei franceze este anunţat la câteva zile după cel al lui Emilie Arntzen, fostă şi ea la CSM Bucureşti.

