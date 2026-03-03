Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul

Echipa feminină de handbal SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat marţi pe pagina sa de Facebook transferul portarului norvegian June Cecilie Krogh, care va evolua din vară.

Krogh, campioană mondială la junioare și senioare cu Norvegia

Componentă a naţionalei Norvegiei şi ''una dintre cele mai interesante prezenţe din generaţia ei'', June vine la Vâlcea după sezoane în care şi-a creat un renume în handbalul norvegian, în care a dobândit experienţă în competiţiile internaţionale, atât cu loturile naţionale al Norvegiei, cât şi în EHF Champions League, cu Storhamar Handball Elite.

Ea a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane.

Krogh s-a născut în Oslo, pe 2 decembrie 2003, iar la nivel de club a mai evoluat pentru Son HK şi Follo HK, iar din 2024 a făcut pasul la Storhamar Handball Elite, echipă cu prezenţe constante în Liga Campionilor.

Totodată, June Krogh face parte din lotul naţional al Norvegiei, iar în 2025 a făcut parte din lotul care a câştigat titlul mondial. Palmaresul său mai cuprinde şi un titlu la Campionatul Mondial de junioare U20 din 2022.

Primele declarații ale norvegiencei după ce a semnat cu Vâlcea

"Sunt foarte bucuroasă să fac acest pas într-o ţară nouă, să cunosc oameni noi şi să trăiesc o cultură nouă.

Ştiu că Vâlcea este un club cu tradiţie şi cu ambiţii mari pentru viitor, iar asta îmi place.

Abia aştept să întâlnesc suporterii, oamenii din club şi din jurul clubului, să contribui la construirea unei echipe puternice şi să luptăm împreună pentru rezultate", a declarat June Krogh.

Nouă transferuri deja pentru sezonul viitor la SCM Râmnicu Vâlcea

Acesta este al nouălea transfer pentru sezonul viitor anunţat de SCM, după extrema dreaptă olandeză Sara Dekker (Team Esbjerg), interul dreapta francez Marie-Helene Sajka (OGC Nice Côte d'Azur Handball), interul stânga norvegian Emilie Hegh Arntzen (Ikast Handbold), centrul francez Grace Zaadi (Krim Ljubljana), interul stânga Ştefania Stoica (Gloria Bistriţa), interul stânga olandez Inger Smits (CSM Bucureşti), extrema stânga olandeză Zoe Sprengers (Team Esbjerg) şi interul stânga brazilian Larissa Fernanda Da Silva Nascimento (Rocasa Gran Canaria), care au semnat toate până în 2028, informează Agerpres.