Interul norvegian, Emilie Hegh Arntzen, care a jucat mai multe sezoane la CSM Bucureşti, va evolua din vară la SCM Râmnicu Vîlcea. Anunțul a fost făcut de club, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Arntzen (Ikast Handbold) a semnat până în 2028 cu gruparea vâlceană, potrivit Agerpres. ''Sunt foarte entuziasmată pentru acest nou capitol al carierei mele şi de această dată, pentru că mă voi alătura familiei de la Vâlcea. Abia aştept să vă cunosc pe toţi şi să lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele'', a declarat Arntzen.

În vârstă de 32 de ani, Arntzen este una dintre cele mai experimentate sportive din generaţia ei. Palmaresul său personal, unul de invidiat, include medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, titlul de campioană mondială în 2021, medalia de argint la Campionatul Mondial 2017 şi nu mai puţin de patru titluri europene alături de naţionala Norvegiei, în 2014, 2016, 2020 şi 2022.

La nivel de club, ea a evoluat pentru echipe de top în handbalul european, printre care şi Vipers Kristiansand, cu care a câştigat Liga Campionilor în sezonul 2020/21. În CV-ul său se mai pot găsi multiple titluri naţionale şi alte trofee, în Norvegia, dar şi în România, cu CSM Bucureşti.

''Pe lângă faptul că este un adevărat lider în defensivă, Emilie Arntzen este cunoscută şi pentru leadership, viziunea sa de joc, dar şi capacitatea de a crea superioritate pe faza de atac, toate aceste elemente definite graţie experienţei acumulate în acest parcurs internaţional de invidiat. Pentru formaţia noastră, prezenţa sa aduce un plus de valoare, pentru atingerea viitoarelor obiective din Liga Florilor şi competiţiile europene'', a notat clubul vâlcean.

Arntzen, mai mult decât o simplă handbalistă

Arntzen, în paralel cu sportul de performanţă, urmează studii în domeniul asistenţei sociale, domeniu în care îşi doreşte să lucreze cu persoane aflate în dificultate, de la oameni în proces de recuperare din dependenţe, la persoane reintegrate în societate după detenţie ori copii fără sprijin familial. În timpul liber, îi place cafeaua de specialitate, să petreacă timp alături de coechipiere, de prieteni, şi are o pasiune pentru gătit, în special pentru deserturi.

Acesta este al treilea transfer pentru sezonul viitor anunţat de SCM, după extrema dreaptă olandeză Sara Dekker (24 ani), de la Team Esbjerg, şi interul dreapta francez Marie-Helene Sajka (OGC Nice Côte d'Azur Handball), care au semnat şi ele până în 2028.

La începutul lunii decembrie, SCM Râmnicu Vâlcea a mai realizat un transfer, cu efect imediat, cel al portarului croat Gabrijela Bartulovic (DVSC Debrecen).

