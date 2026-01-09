Ungaria - România 33-23 | Victorie clară a maghiarilor în meciul de pregătire înaintea Campionatului European

Până la debutul CE, tricolorii vor mai disputa un meci test cu Ungaria, în 10 ianuarie, tot la Gyor, care nu va fi însă deschis publicului.

Echipa României a mai disputat un amical în deplasare, marţi, la Trieste, cu Italia, scor 34-35.

La Campionatul European, România va juca în grupa B, la Herning, iar programul tricolorilor este următorul: 16 ianuarie, cu Portugalia (ora 19.00); 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).

Naţionala României s-a calificat la turneul final al Campionatului European din 2026, după ce a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară 8. Tricolorii au obţinut următoarele rezultate în preliminarii: 30-37 şi 28-24 cu Portugalia, 27-28 şi 29-30 cu Polonia, 29-29 şi 29-26 cu Israel.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania după 28 de ani. În 1996, România se clasa pe locul 9 din 12 echipe participante. În total, are patru participări, cu cea din 2026.

Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa. Turneul final se va desfăşura în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

Suedia are cinci titluri europene, Franţa patru, iar de două ori au obţinut medalia de aur Germania, Danemarca şi Spania.

Agerpres

