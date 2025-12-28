FOTO CSM București a numit-o în funcția de manager pe Aurelia Brădeanu, vicecampioană mondială. Comunicatul oficial

CSM București a numit-o &icirc;n funcția de manager pe Aurelia Brădeanu, vicecampioană mondială. Comunicatul oficial Handbal Aurelia Brădeanu revine în handbal! "Putem să transformăm echipa într-o forță"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aurelia Brădeanu a cucerit argintul cu naționala României în urmă cu 20 de ani, la CM din St. Petersburg.

TAGS:
Aurelia BradeanuCSM BucurestiLiga FlorilorHandbal

Fosta internaţională Aurelia Brădeanu este noul manager al campioanei CSM Bucureşti, potrivit anunţului de duminică al clubului. Ea o înlocuieşte pe fosta sa colegă de la naţională Cristina Vărzaru, care a demisionat în noiembrie.

”O personalitate puternic legată de istoria recentă a clubului, Mica Brădeanu se întoarce la CSM Bucureşti pentru a-şi pune experienţa, profesionalismul şi pasiunea în slujba echipei.

De-a lungul carierei sale, aceasta s-a remarcat prin leadership, dedicare şi o înţelegere profundă a valorilor care definesc performanţa la cel mai înalt nivel. În tricoul CSM Bucureşti, Mica Brădeanu a contribuit decisiv la obţinerea celui mai mare rezultat din istoria clubului nostru, niciunul dintre fanii noştri neputând uita decisivul 7 metri executat în finala EHF Champions League din 2016”, transmite CSM Bucureşti.

După încheierea carierei sportive, Brădeanu a rămas aproape de handbal, acumulând experienţă în structuri de management sportiv, activând la Corona Braşov, de unde a demisionat luna trecută.

”Revin la CSM Bucureşti cu respect şi responsabilitate, la clubul unde, ca jucătoare, am obţinut rezultate deosebite şi am trăit un moment important al carierei mele sportive, iar în această nouă etapă, ca team manager, îmi doresc să contribui la organizarea, dezvoltarea şi performanţa echipei”.

Potrivit comunicatului CSM Bucureşti, Aurelia Brădeanu va avea responsabilităţi esenţiale în coordonarea activităţilor echipei, facilitarea comunicării între staf şi sportivi, precum şi în susţinerea obiectivelor sportive ale clubului.

Pentru funcţia de manager al echipei a fost vehiculat şi numele Cristinei Neagu, mai ales după sosirea Bojanei Popovic ca antrenoare, însă cooptarea fostului căpitan al campioanei nu s-a concretizat.

Funcţia a fost ocupată de Cristina Vărzaru până luna trecută, când aceasta a demisionat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia din Sibiu care a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama și-a recunoscut vina. Ambele au fost arestate
Femeia din Sibiu care a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama și-a recunoscut vina. Ambele au fost arestate
ARTICOLE PE SUBIECT
VIDEO | Rezumatul meciului &icirc;n care Radu Drăgușin a revenit pe teren: Crystal Palace - Tottenham 0-1 (VOYO)
VIDEO | Rezumatul meciului în care Radu Drăgușin a revenit pe teren: Crystal Palace - Tottenham 0-1 (VOYO)
Radu Drăgușin a revenit pe teren chiar de ziua logodnicei sale: Nu pot exprima &icirc;n cuvinte ce simt
Radu Drăgușin a revenit pe teren chiar de ziua logodnicei sale: "Nu pot exprima în cuvinte ce simt"
Esteban Orozco, la a doua &icirc;nfr&acirc;ngere la Cupa Africii pe Națiuni. Nota primită de fundașul din Superligă
Esteban Orozco, la a doua înfrângere la Cupa Africii pe Națiuni. Nota primită de fundașul din Superligă
ULTIMELE STIRI
Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat
Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: &bdquo;Astăzi am văzut lumina&rdquo;
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: „Astăzi am văzut lumina”
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuv&acirc;nt
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Ioan Andone se &icirc;nclină &icirc;n fața unui antrenor din Superliga: E excepțional! Clar va merge &icirc;n cupele europene
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene"
Italienii știu ce urmează pentru Drăgușin: &bdquo;Va fi &icirc;n prim-plan&ldquo;
Italienii știu ce urmează pentru Drăgușin: „Va fi în prim-plan“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

Un fotbalist rom&acirc;n &icirc;i face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"



Recomandarile redactiei
Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat
Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: &bdquo;Astăzi am văzut lumina&rdquo;
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: „Astăzi am văzut lumina”
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuv&acirc;nt
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Ioan Andone se &icirc;nclină &icirc;n fața unui antrenor din Superliga: E excepțional! Clar va merge &icirc;n cupele europene
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene"
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Aurelia Brădeanu revine &icirc;n handbal! Putem să transformăm echipa &icirc;ntr-o forță
Aurelia Brădeanu revine în handbal! "Putem să transformăm echipa într-o forță"
Momentul &icirc;n care Mica Brădeanu l-a făcut să pl&acirc;ngă pe Adi Vasile: &bdquo;Mă g&acirc;ndeam: Dar, de ce pl&acirc;ng? &rdquo;
Momentul în care Mica Brădeanu l-a făcut să plângă pe Adi Vasile: „Mă gândeam: 'Dar, de ce plâng?'”
Helle Thomsen revine la CSM București! De-abia aștept
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul rom&acirc;nesc! Avem patru echipe &icirc;n Champions League sezonul viitor!
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Surpriză &icirc;n ultima etapă din Liga Florilor! Ce a făcut Rapid + Cum arată clasamentul final&nbsp;
Surpriză în ultima etapă din Liga Florilor! Ce a făcut Rapid + Cum arată clasamentul final 
Surpriză uriașă la handbal! Cu Neagu &icirc;n teren, CSM București a remizat pe teren propriu. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu Dunărea Brăila
Surpriză uriașă la handbal! Cu Neagu în teren, CSM București a remizat pe teren propriu. Ce s-a întâmplat cu Dunărea Brăila
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!