Aceasta este pe scurt povestea lui Bogdan Rusu, atacantul care a rezistat doar șase luni la echipa patronată de Gigi Becali.

Bogdan Rusu nu are resentimente față de FCSB și îi vede în continuare favoriți la titlu pe roș-albaștri

În vara anului 2022, Bogdan Rusu îl impresiona pe Gigi Becali după ce CS Mioveni, echipa la care evolua în acel moment, reușea să se salveze de la retrogradare fără a disputa barajul. Apoi, meciul care l-a convins pe Gigi Becali să îl transfere la FCSB pe atacant a fost un eșec suferit de CS Mioveni în fața lui CFR Cluj, scor 2-4, partidă în care ambele goluri ale piteștenilor i-au aparțiut lui Rusu.

”Eu habar n-aveam de Rusu, nu prea mă uit la meciuri. Am zis ’Hai să mă uit și eu la CFR, joacă cu Mioveniul’. Când am văzut, pac, gol cu șpițul. Gol de fotbalist, frumos! Nu oricine dă gol de acolo, așa cum a dat el.

Mai trece puțin, văd centrare. Pac, cu capul! Nu cum dau unii cu ceafa, cu umărul. Cu capul, gol! L-am sunat pe MM Stoica: ’Tu îl știi pe unul, Bogdan Rusu? Mâine vreau să-l iei’”, dezvăluia Gigi Becali în momentul prezentării lui Bogdan Rusu.

Totuși, Bogdan Rusu s-a lovit de presiunea de la FCSB și la fel ca mulți alți jucători care au trecut pe la gruparea roș-albastră, nu a reușit să facă față. În cele 13 meciuri în care și-a făcut apariția, Rusu a contribuit doar cu două pase decisive. După doar șase luni, FCSB i-a reziliat contractul atacantului, care a semnat cu fosta sa echipă. A ajuns mai apoi la FC Argeș, iar, din august 2024 este jucătorul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, în Liga 3.

Cu toate acestea, Bogdan Rusu nu are resentimente față de Gigi Becali și FCSB și spune că este convins că fosta sa echipă va reuși să prindă play-off-ul și să câștige pentru a treia oară consecutiv titlul de campioană a României.

Rusu a dezvăluit că, în momentul în care i s-a propus să semneze cu FCSB, avea oferte pe masă și din partea celor de la CFR Cluj și Universitatea Craiova.

”Sezonul acesta m-a surprins mult Botoșaniul, nu cred că se aștepta cineva. Rapid a făcut investiții și se bate la campionat. FCSB va prinde play-off-ul. Fără FCSB sau CFR Cluj, campionatul nu are același farmec, nu mai sunt aceleași derby-uri.

Simpatizez cu FCSB. Când am ajuns acolo, veneam după un an senzațional la Mioveni, ne-am salvat fără baraj, iar apoi au venit ofertele de la CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB.

Din punctul meu de vedere, FCSB nu se poate refuza. Din păcate, n-a fost norocul meu să am performanțe acolo și îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm campionatul. Se mai întâmplă, inclusiv jucătorilor mari. Favorită la titlu o văd tot pe FCSB. O să-și revină, o să prindă play-off-ul și va pune probleme acolo”, a spus Bogdan Rusu, conform GSP.

