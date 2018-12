EXCLUSIV! Imagini DUREROASE: Cristina Neagu a ajuns in carje la Paris! Decizia luata de Ambros Martin. VIDEO

Cristina Neagu nu mai joaca handbal in urmatoarele 6 luni.

Cea mai buna jucatoare din lume a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul piciorului drept si va mai reveni pe teren abia peste 6 luni.

Neagu a efectuat un RMN in aceasta dimineata in Franta, dar nu va reveni in tara. Ea isi va sustine in continuare colegele la meciul de vineri cu Rusia de la Paris.

Cristina Neagu a fost surprinsa la hotelul nationalei in carje, pe care le va purta cel putin o luna de zile de acum inainte. Selectionerul Ambros Martin era vizibil suparat dupa ce si-a pierdut cea mai buna jucatoare inaintea partidei cu Rusia. Chiar daca Romania a castigat cu Rusia la Trofeul Cartpati inaintea EURO, situatia va fi complet diferita acum. Ambele echipe au folosit multe rezerve, astfel ca datele vor fi complet schimbate in partida de vineri de la Paris.

Romania si-a pierdut cea mai buna marcatoare in meciul cu Ungaria. Cu 44 de goluri, Neagu era pe locul 2 in topul marcatoarelor de la EURO, dupa serboaica KRPEZ SLEZAK Katarina, care a inscris 50 de goluri. Neagu a devenit cea mai buna marcatoare din istoria EURO in aceasta competitie.

"Dragilor, va multumesc pentru mesaje si sustinere. Din pacate, vestile nu sunt deloc bune. De ce ma temeam, nu am scapat: ruptura de ligament incrucisat anterior. Ma incearca multe ganduri si sentimente, dar tot ce pot sa fac e sa merg inainte. Raman alaturi de fete pana la final si visul meu continua prin ele!", a scris Cristina pe retelele de socializare.

Romania si Rusia se lupta vineri, de la ora 18:30 LIVE pe www.sport.ro.