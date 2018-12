ULTIMA ORA | Prima reactie a Cristinei Neagu dupa accidentarea teribila de la EURO: "Ma simt rau! Mi s-a umflat piciorul!"

Cristina Neagu a suferit o accidentare teribila in meciul cu Ungaria.

Sportiva de la CSM a efectuat in aceasta dimineata un control RMN, iar rezultatele au fost devastatoare: ruptura de ligamente si minimum 6 luni de pauza.



Inainte de a afla verdictul medicilor, Cristina a vorbit despre accidentarea din confruntarea cu Ungaria.



"Ma simt rau! Mi s-a umflat piciorul. Nu pot sa-l indoi deloc. Si ma doare la fasa aia in care e infasurat", a declarat Cristina Neagu pentru GazetaSporturilor.

Neagu nu a putut urmari finalul meciului cu Ungaria: "Nu le-am vazut. Am aflat imediat ca am pierdut la doar două goluri diferenta. Eram in vestiar".