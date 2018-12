Ambros Martin, reactie disperata dupa accidentarea lui Neagu: "Va rog, faceti ceva!" Selectionerul a pus tunurile pe organizatori

Romania a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-31, dar s-a calificat in semifinalele Campionatului European.

Dincolo de rezultat, Romania a mai suferit o pierdere uriasa miercuri seara. Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a nationalei, s-a accidentat serios cu 10 minute inainte de finalul partidei.

La conferinta de presa, selectionerul Ambros Martin i-a criticat pe organizatori pentru modul in care au programat ultimele meciuri din Grupa Principala. Romania a fost nevoita sa joace in doua zile confruntarile cu Spania si Ungaria, ambele decisive pentru calificarea in semifinale.

”Ar trebui ca EHF sa se gandeasca si la jucatoare. Nu e neaparat vorba de ce a patit Cristina Neagu. Este pacat ca asa ceva sa se intample. Sa jucam doua meciuri decisive la rand, inaintea semifinalei. Nu este posibil! Distrug inima jucatarelor, distrug tot ce conteaza in acest sport. Va rog, faceti ceva! Nu va mai ganditi doar la voi!", a fost mesajul transmis de selectionerul Romaniei.