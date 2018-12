Ce face Romania fara Neagu? Cauzele accidentarii si modul in care va influenta absenta Cristinei traseul Romaniei la EHF EURO 2018

Pentru a intelege cat de importanta e Cristina Neagu in lotul Romaniei, trebuie doar sa urmaresti mimica fetelor jucatoarelor noastre dupa esecul cu Ungaria.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro

Fetele stiau – Ambros Martin le-a transmis la sedinta dinaintea meciului si chiar si la ultimul time-out – ca pot pierde la doua goluri, iar calificarea nu e pusa in pericol, fiind greu de crezut ca Germania poate spulbera Olanda la 11 goluri. Aproape toate fetele plangeau, multe dintre ele priveau in gol. Crina Pintea, prima jucatoare care a venit langa Neagu, a izbucnit in lacrimi la zona mixta. Bucuria calificarii a fost estompata, pentru ca liderul nationalei a cazut dupa un contact cu Szimonetta Planeta.

Ce inseamna asta pentru Romania? E aproape imposibil de cuantificat importanta lui Neagu in echipa noastra. Poate cea mai buna dovada e faptul ca a fost luata om la om inca din prima faza de Aniko Kovacsics in timpul meciului cu Ungaria. Statisticile sunt si ele clare: Neagu a fost una dintre cele mai bune marcatoare de la Euro – a doua, cu 44 de goluri, sase mai putin decat extrema sarba Katarina Krpez. Daca nu se accidenta, interul stanga al nationalei devenea, cu siguranta, cea mai buna marcatoare de la EHF EURO 2018, Neagu fiind 18 goluri distanta de Daria Samohina, prima jucatoare care mai are de disputat doua meciuri la acest turneu final. Mai mult, Neagu oferise si 23 de pase, asadar contribuise direct la 67 de goluri marcate de nationala noastra !

Problema e, insa, atat la Cristina, care si-a dorit enorm sa joace cat mai mult la nationala, lucru perfect de inteles, avand in vedere traseul excelent pe care l-am avut in Franta, cat si la selectionerul Ambros Martin. Meciul cu Spania a fost crucial pentru noi, pentru ca victoria ne-a dus in semifinale, dar Neagu a jucat toate cele 60 de minute! In conditiile in care jocul cu Ungaria venea la 22 de ore dupa. E posibil ca oboseala excesiva acumulata de-a lungul turneului sa fi fost decisiva in acea clipa, cand genunchiul Cristinei a fugit pe parchetul salii din Nancy. Cert e ca atat Ambros Martin, selectionerul Romaniei, cat si cel al Ungariei, Kim Rasmussen, au criticat dur programarea meciurilor in zile consecutive.

In aceste conditii, Romania va face, cu siguranta, o schimbare, iar interul stanga al CSM-ului, Bianca Bazaliu, va fi in lotul nationalei. Probabil ca Ambros nu o va introduce inca din primele minute cu Rusia, preferand un trio format din Eliza Buceschi, Cristina Laslo si Melinda Geiger sau Anamaria Dragut, insa Bazaliu va deveni un pion important in angrenajul nationalei. La fel de interesant e modul in care Bazaliu a marcat 6 goluri pentru Romania B in victoria de acum trei saptamani de la Trofeul Carpati cu Rusia. E drept, rusoaicele nu au avut in teren jucatoare importante precum Anna Viahireva, Polina Kuznetova sau Daria Dmitrieva, dar Bazaliu a aratat in anumite momente de ce poate fi un factor X. Totusi, e o jucatoare care nu va face decat un antrenament cu nationala mare, iar acum intrebarea care se pune e daca s-a gresit la selectie. De ce nu a fost Bazaliu, un inter de tipul Neagu, cu aruncare puternica, dar care nu are o tehnica la fel de buna, si ea cu lotul in Franta de la inceput ?