CRISTINA NEAGU, PRIMELE VESTI BUNE! "Nu e atat de grav!" Cat timp va lipsi de pe teren

Pompiliu Popescu a fost medicul echipei nationale de fotbal a Romaniei mai bine de un sfert de secol. El a vorbit despre accidentarea grava suferita de Cristina Neagu, in partida Romania - Ungaria (29-31), ultima din grupa principala a Campionatului European de handbal feminin gazduit de Franta.

"Se rezolva, se recupereaza total. In primul rand, prin operatie si, in al doilea rand, prin recuperare. Totul va dura maxim 6 luni, atunci va putea reintra pe teren. Ea a mai avut aceeasi accidentare la celalalt picior, atunci s-a recuperat total tot in 6 luni de zile. Nu e nicio problema, se poate opera si in Romania, sunt specialisti buni si aici. Sunt alte conditii fata de acum nu stiu cati ani, sunt clinici private, sunt spitale mai bune de stat, sunt medici de calitate, ruptura de ligamente nu mai e o accidentare care sa termine cariera unui sportiv. Nu vad de ce nu s-ar opera in tara, poate sa se opereze linistita aici.

In specializarea chirurgie ortopedica, operatia de ligamente a devenit ceva de rutina, este ceva obisnuit, nu mai este dificila, nu e niciun fel de problema. A fost mult mai dificila problema pe care ea a avut-o la umar, aia a fost mult mai dificil de recuperat. Ea avut leziune de labrum (n.r. - afectarea unei parti din articulatia umarului numita labrum), care e destul de dificila. Nu am ce sfat sa ii dau eu, e Cristina destul de tare, nu e nicio problema, pentru ca a mai trecut prin asa ceva. Se rezolva 100%! Cum i-am zis si Simonei Halep, va trece peste asa ceva, sunt persoane puternice si nu vor fi probeleme.

Perioada de recuperare este de minim 5 luni si de maxim 6 luni, este vorba de o perioada destul de lunga. Probabil i s-a facut deja un examen imagistic amanuntit, ar trebui sa intre in operatie cat mai curand si va incepe imediat recuperarea. Trebuie sa recupereze noul ligament, care i se pune. O luna va sta in carje, dupa o luna va incepe sa mearga, va face un anume fel de exercitii din gama de mobilitate, ulterior incepe sa antreneze, incet-incet, noua articulatie cu noul ligament.

Sunt factori care pot contribui la aceasta accidentare, cum ar fi suprasolicitarea, oboseala, lipsa de coordonare, ineficienta neuromusculara in transmisie... Oboseala acumulata de-a lungul anului si efortul de la aceasta competitie pot fi factori determinanti. Conteaza mai putin suprafata dura pentru handbalisti, mult mai putin decat la fotbal, de exemplu, unde suportul natural moale de iarba este esential. Cand trec pe teren sintetic schimba suportul de antrenament si contribuie mai mult la accidentare, e riscul mult mai mare. La handbal exista acelasi suport permanent, nu fac schimbari. Corpul handbalistilor este mult mai bine adaptat la suprafete dure", a declarat Pompoliu Popescu pentru Sport.ro.



Neagu le-a multumit tuturor pentru mesajele primite si a anuntat ca va lupta pentru recuperare. "Dragilor, va multumesc pentru mesaje si sustinere. Din pacate, vestile nu sunt deloc bune. De ce ma temeam, nu am scapat: ruptura de ligament incrucisat anterior. Ma incearca multe ganduri si sentimente, dar tot ce pot sa fac e sa merg inainte. Raman alaturi de fete pana la final si visul meu continua prin ele!", a scris Cristina pe retelele de socializare.



Autor: Gabriel Chirea