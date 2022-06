Crina Pintea, în finala Ligii Campionilor la handbal! Kristiansand - Gyor se joacă azi, de la ora 19:00

Echipa norvegiană Vipers Kristiansand, deţinătoarea trofeului, s-a calificat în finala Ligii Campionilor la handbal feminin, învingând cu scorul de 33-27 (14-15) formaţia franceză Metz Handball, sâmbătă seara la Budapesta.

Handbalistele nordice vor avea ca adversară în finală echipa ungară Gyori ETO KC, care a dispus cu 32-27 (15-15) de formaţia daneză Esbjerg, în prima semifinală a turneului Final Four găzduit de capitala Ungariei.

Gyori, cvintuplă campioană europeană, a acces pentru a noua oară în istoria sa în finala Ligii Campionilor (un record) şi va încerca să cucerească duminică al şaselea titlu continental.

Echipa ungară, la care evoluează românca Crina Pintea, este antrenată de spaniolul Ambros Martin, fostul selecţioner al României.

