Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa de la UEFA, după reacția nervoasă din meciul cu Lyon

Pe 29 ianuarie, în ultima rundă din faza principală Europa League, PAOK Salonic a pierdut pe terenul lui Lyon. Golurile care au stabilit câștigătoarea au fost marcate târziu de Karabec (88') și Gomes (90+3').

Răzvan Lucescu, suspendat un meci de UEFA

Răzvan Lucescu a văzut finalul meciului din tribună. Antrenorul român a încasat direct cartonașul roșu în minutul 83, după ce a aruncat violent o sticlă de apă în teren, nervos că arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea dictase penalty pentru Lyon. Un penalty care avea să fie ulterior ratat de Karabec.

Răzvan Lucescu a scăpat cu doar o etapă de suspendare din partea UEFA pentru "comportament nesportiv", astfel că românul nu va putea sta pe bancă la partida de acasă cu Celta Vigo, din play-off-ul pentru optimi, programată pe 19 februarie.

PAOK și Celta Vigo s-au întâlnit și în faza principală din Europa League. Pe 2 octombrie, formația spaniolă la care apără Ionuț Radu, s-a impus cu 3-1.