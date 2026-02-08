Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa de la UEFA, după reacția nervoasă din meciul cu Lyon

Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa de la UEFA, după reacția nervoasă din meciul cu Lyon
UEFA a dictat o suspendare împotriva lui Răzvan Lucescu, după cartonașul roșu văzut de antrenorul lui PAOK Salonic la partida cu Lyon, pierdută de formația greacă în Europa League, scor 4-2.

PAOK Salonic Lyon Razvan Lucescu
Pe 29 ianuarie, în ultima rundă din faza principală Europa League, PAOK Salonic a pierdut pe terenul lui Lyon. Golurile care au stabilit câștigătoarea au fost marcate târziu de Karabec (88') și Gomes (90+3').

Răzvan Lucescu, suspendat un meci de UEFA

Răzvan Lucescu a văzut finalul meciului din tribună. Antrenorul român a încasat direct cartonașul roșu în minutul 83, după ce a aruncat violent o sticlă de apă în teren, nervos că arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea dictase penalty pentru Lyon. Un penalty care avea să fie ulterior ratat de Karabec.

Răzvan Lucescu a scăpat cu doar o etapă de suspendare din partea UEFA pentru "comportament nesportiv", astfel că românul nu va putea sta pe bancă la partida de acasă cu Celta Vigo, din play-off-ul pentru optimi, programată pe 19 februarie.

PAOK și Celta Vigo s-au întâlnit și în faza principală din Europa League. Pe 2 octombrie, formația spaniolă la care apără Ionuț Radu, s-a impus cu 3-1.

  • Vlcsnap 2026 01 29 23h43m39s338
Meciurile din play-off-ul pentru optimile Europa League

  • LILLE - STEAUA ROȘIE BELGRAD
  • PAOK SALONIC - CELTA VIGO
  • FENERBAHCE ISTANBUL - NOTTINGHAM FOREST
  • PANATHINAIKOS ATENA - VIKTORIA PLZEN
  • CELTIC GLASGOW - VfB STUTTGART
  • LUDOGOREȚ RAZGRAD - FERENCVAROS BUDAPESTA
  • SK BRANN - BOLOGNA
  • DINAMO ZAGREB - KRC GENK
