VIDEO EXCLUSIV Foarte rar, în tenis: dialog prelungit între Cîrstea și Răducanu, după finală. „Exasperată,” britanica și-a explicat prestația slabă

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moment admirabil între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Transylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTASorana Cirsteaemma raducanu
Din articol
Publicitate

Sorana Cîrstea (35 de ani) i-a lăsat Emmei Răducanu (23 WTA) doar două game-uri, în finala de șaizeci și patru de minute de la Transylvania Open 2026.

Scorul de 6-0, 6-2 a fost conturat nu doar datorită tenisului extraordinar practicat de jucătoarea din România, ci și de starea fizică mai puțin bună a britanicei.

Cîrstea și Răducanu au dialogat mai bine de un minut, după încheierea finalei Transylvania Open

Emma Răducanu i-a explicat Soranei Cîrstea că a suferit o infecție, probabil agravată și de efortul depus, timp de 2 ore și 49 de minute, în semifinala cu Oleksandra Oliynykova.

În timpul finalei, Răducanu a cerut timeout medical, în cadrul căruia i s-a verificat tensiunea.

O căldură deosebită s-a notat între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, după încheierea ceremoniei de premiere.

Dacă, de regulă, finalistele își văd drumurile despărțite și, mai degrabă, se ignoră, după ce se felicită reciproc, în cadrul discursurilor ținute, Răducanu și Cîrstea au rămas pentru a-și schimba impresii, după finala Transylvania Open 2026.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu discurs finalista
×
Discurs Emma Raducanu 070226 transylvania open
Transilvania raducanu interviu 060226
Raducanu
Emma raducanu 0101226
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emma Răducanu, exasperată de „jocul ireal” de bun al Soranei Cîrstea

„Mă bucur atât de mult pentru tine. E o săptămână perfectă pentru tine. Joci incredibil de bine, e ireal și atât de enervant,” i-a transmis Emma Răducanu Soranei Cîrstea, amuzându-se de cât de precis a putut juca românca, la Cluj-Napoca, în acest an.

„Mulțumesc mult,” i-a răspuns Sorana Cîrstea.

Dialogul a continuat mai bine de un minut, iar Sorana Cîrstea a întrebat-o motivul pentru care Emma Răducanu s-a simțit rău în timpul finalei.

„Cred că am avut o infecție,” a fost auzită Emma Răducanu spunând, împăcată cu situația și amuzându-se autentic alături de Sorana Cîrstea.

În timpul ceremoniei de premiere, Simona Halep i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky. „Ai jucat foarte bine,” „multă baftă” și „bucură-te!” au fost câteva dintre cuvintele adresate de Simona Halep Soranei Cîrstea.

Sorana Cîrstea

  • Raducaun cirstea dialog
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
ULTIMELE STIRI
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Becali s-a decis în privința lui Bîrligea după ce a spus că Thiam e mai bun! Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Oțelul
Becali s-a decis în privința lui Bîrligea după ce a spus că Thiam e mai bun! Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Oțelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător?
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

stirileprotv O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!