Sorana Cîrstea (35 de ani) i-a lăsat Emmei Răducanu (23 WTA) doar două game-uri, în finala de șaizeci și patru de minute de la Transylvania Open 2026.

Scorul de 6-0, 6-2 a fost conturat nu doar datorită tenisului extraordinar practicat de jucătoarea din România, ci și de starea fizică mai puțin bună a britanicei.

Cîrstea și Răducanu au dialogat mai bine de un minut, după încheierea finalei Transylvania Open

Emma Răducanu i-a explicat Soranei Cîrstea că a suferit o infecție, probabil agravată și de efortul depus, timp de 2 ore și 49 de minute, în semifinala cu Oleksandra Oliynykova.

În timpul finalei, Răducanu a cerut timeout medical, în cadrul căruia i s-a verificat tensiunea.

O căldură deosebită s-a notat între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, după încheierea ceremoniei de premiere.

Dacă, de regulă, finalistele își văd drumurile despărțite și, mai degrabă, se ignoră, după ce se felicită reciproc, în cadrul discursurilor ținute, Răducanu și Cîrstea au rămas pentru a-și schimba impresii, după finala Transylvania Open 2026.