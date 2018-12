Nu existam fara Neagu! Cota Romaniei a scazut DRAMATIC dupa accidentarea Cristinei: ce sansa au fetele lui Ambros Martin sa castige trofeul

Romania a pierdut meciul cu Ungaria, insa a reusit sa se califice in semifinale.

Romania va juca impotriva Rusiei vineri, la ora 18:30, insa fara Cristina Neagu. Cea mai bun jucatoare din lume s-a accidentat in confruntarea cu Ungaria si va rata intreg sezonul. Ruptura de ligamente si cel putin 6 luni de pauza a fost verdictul medicilor in aceasta dimineata.

Dupa pierderea Cristinei Neagu, cota Romaniei la castigarea trofeului a scazut dramatic. In acest moment, Romania are cea mai slaba cota pentru castigarea turneului: 10.

Rusia, adversara nationalei noastre din semifinale, are 2,40, in timp ce Olanda are o cota de 7,50. Cel mai bine acest capitol sta tara gazda: Franta are o cota de 2,20.