Cat de grava este accidentarea Cristinei Neagu si ce sanse mai are sa joace la EURO! Jucatoarea de la CSM chemata sa-i ia locul

Cristina Neagu s-a accidentat grav in minutul 52 al meciului cu Ungaria.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Neagu s-a prabusit dupa ce a fost impinsa de o adversara, iar piciorul i-a alunecat pe parchet.

Dupa primele investigatii facute aseara, medicii spun ca simptomele duc mai mult spre o entorsa, decat spre o ruptura a ligamentelor. Neagu va efectua astazi un control RMN pentru a afla cu exactitate cat de grava este accidentarea.

Indiferent de rezultatul RMN-ului, Cristina are sub 1% sanse sa mai joace la acest Campionat European. Ambros Martin a chemat-o de urgenta pe Bianca Baziliu. Jucatoarea de la CSM Bucuresti se va alatura astazi lotului si va face primul antrenament.

Bazaliu, in varsta de 21 de ani, s-a aflat in echipa care a castigat aurul la junioare in 2014, fiind al doilea golgheter al competitiei cu 76 de goluri. Doi ani mai tarziu, si-a trecut in palmares si Liga Campionilor cu CSM.