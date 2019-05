SOC la nationala de handbal feminin! Ambros Martin e OUT! Cine ii ia locul

Federatia a anuntat despartirea de spaniolul Ambros Martin!

In locul sau, pe banca Romaniei va sta suedezul Tomas Ryde, care a mai antrenat nationala in perioada 2015-2016.

Cu Ryde selectioner, Romania a luat bronzul la Mondialul din Danemarca de acum 4 ani. Ryde a condus nationala si la Jocurile Olimpice din Brazilia, cand am terminat pe locul 9.

"Ryde are contract pana dupa JO de la Tokyo, cu speranta ca vor mai fi inca patru ani dupa aceea. Contractul cu Ambros a fost rupt de comun acord. Sunt cateva subiecte care nu tin de partea tehnica si pe care, cu permisiunea dumneavoastra, nu o sa le comentez", a comentat presedintele Federatiei de Handbal, Alexandru Dedu.

N-a mai antrenat din 2016!

Fost agent de politie, Ryde a avut performante importante in handbal la nivel de club. In 2006, a castigat Liga Campionilor cu Viborg. Dupa ce s-a despartit de nationala Romaniei, in 2016, Ryde n-a mai antrenat nicaieri.