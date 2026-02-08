Antrenorul german i-a preluat pe catalani în vara anului 2024, după ce Barcelona l-a demis pe Xavi Hernandez.

Hansi Flick amenință cu demisia de la Barcelona

Într-un sezon și jumătate petrecut pe banca Barcelonei, Hansi Flick a cucerit patru trofee alături de catalani.

Flick a condus-o pe Barcelona spre titlu, o Cupă a Spaniei și două Supercupe. De altfel, cu antrenorul german pe bancă, echipa blaugrana s-a calificat până în semifinalele Champions League, unde a fost eliminată de Inter Milano.

Contractul lui Hansi Flick va expira în vara anului 2027, însă tehnicianul îi poate părăsi mai devreme pe catalani.

Conform spaniolilor, Hansi Flick ar lua în considerare posibilitatea de a pleca de la Barcelona la finalul sezonului. Motivul? La Barcelona se organizează alegeri pentru președinția clubului, iar, în cazul în care Joan Laporta, președintele în funcție al catalanilor, își va pierde postul, atunci Hansi Flick își dorește să părăsească clubul.