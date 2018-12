ROMANIA - UNGARIA | Primele informatii despre accidentarea Cristinei Neagu! Anuntul lui Ambros Martin: "Nu arata bine!"

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Selectionerul nationalei Romaniei, Ambros Martin, nu a putut sa sarbatoreasca dupa ce calificarea in semifinale a fost obtinuta in proportie mare, insa accidentarea Cristinei Neagu a stricat orice gand de petrecere la nationala.

"Cand joci asemenea meciuri tari, trebuie sa fii bun in toate situatiile. Cred ca am jucat bine astazi, in ofensiva am creat multe situatii. Poate ca am fost putin moi in anumite momente, in prima repriza am avut incredere. Ungaria este o echipa dificila, jucau fara presiune deoarece nu mai se puteau califica.



Cu totii am luptat pentru a fi in semifinale. Am calculat doar sa depindem de noi, sa castigam noi. Acum trebuie sa asteptam.

Toti ne gandim la Cristina acum. A patit ceva la genunchi, nu stim ce s-a intamplat, lucrurile nu arata prea bine" a spus Ambros Martin dupa partida.

In acest moment, Romania este 99% calificata in semifinala cu Rusia! Daca Olanda bate Germania indiferent de scor sau se termina egal, Romania termina pe locul 2 in grupa. Singurul mod prin care Romania poate fi eliminata, este ca Germania sa bata la peste 12 goluri pe Olanda! In aceasta situatie, ar fi un clasament in 5 cu Norvegia calificata cu +17, Romania are +6 si Ungaria -13. Olanda are -5, la fel ca Germania. Daca nemtoaicele bat la cel putin 12 goluri, ajung la +7 si depasesc Romania!