Spre final de meci, Andrei Cordea a adresat mai multe injurii spre banca tehnică a celor de la ”U”, iar imediat după fluierul final Cristiano Bergodi nu s-a mai abținut și a sărit la gâtul fotbalistului.

Cordea l-ar fi înjurat ”de mamă și de tată” pe Bergodi

Totul a început cu un schimb de replici între Andrei Cordea și Dan Nistor, veteranul ”Șepcilor Roșii”, însă, conform GSP, surse din cadrul clubului U Cluj susțin că fotbalistul a întrecut măsura și l-a înjurat pe antrenor ”de mamă și de tată”, făcând în același timp și gesturi obscene.

Bergodi a încercat să îl alunge pe Cordea din zona băncii de rezervă, însă după ultimul fluier al lui Rareș Vidican, tehnicianul a explodat. A mers la arbitru și i-a spus acestuia că a fost jignit incalificabil de Cordea, căruia ”putea să îi fie tată”. Ulterior, când s-a trezit cu Andrei Cordea în fața lui, Bergodi a cedat nervos și a sărit la gâtul jucătorului.

De altfel, sursa amintită mai sus spune că antrenorul italian a fost dezamăgit total de declarațiile date de Daniel Pancu la finalul jocului.

